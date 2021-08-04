Золото, серебро, две бронзы – день Украины на Олимпиаде 2020. Фоторепортаж
Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook
Ирина Коляденко (слева), вольная борьба, бронза. Фото: EPA
Ирина Коляденко (слева), вольная борьба, бронза. Фото: EPA
Ирина Коляденко, вольная борьба, бронза. Фото: EPA
Ирина Коляденко, вольная борьба, бронза. Фото: EPA
Жан Беленюк, греко-римская борьба, золото. Фото: EPA
Жан Беленюк, греко-римская борьба, золото. Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook
Жан Беленюк, греко-римская борьба, золото. Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook
Жан Беленюк, греко-римская борьба, золото. Фото: EPA
Парвиз Насибов (слева), греко-римская борьба, серебро. Фото: EPA
Парвиз Насибов, греко-римская борьба, серебро. Фото: EPA
Марта Федина и Анастасия Савчук, синхронное плавание, бронза. Фото: EPA
Марта Федина и Анастасия Савчук, синхронное плавание, бронза. Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook
Марта Федина и Анастасия Савчук, синхронное плавание, бронза. Фото: EPA
Анна Рыжикова, бег на 400 метров с барьерами. Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook
Анна Рыжикова и Виктория Ткачук, забег на 400 метров с барьерами Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook
Людмила Лузан, каноэ-одиночка. Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook
София Лыскун, прыжки в воду. Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook
София Лыскун, прыжки в воду. Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook
Украинские спортсмены 4 августа завоевали четыре олимпийские медали – это самый продуктивный на данный момент день для страны на Олимпиаде 2020. Жан Беленюк стал чемпионом
в греко-римской борьбе (до 87 кг), Парвиз Насибов получил серебро
в этой же дисциплине, но в весе до 67 кг. Бронзу сегодня завоевали Ирина Коляденко
(вольная борьба, вес до 62 кг), а также дуэт Марта Федина и Анастасия Савчук
(синхронное плаванье) – они стали первыми в истории украинского синхронного плаванья обладательницами олимпийской медали, подчеркнули
в Национальном олимпийском комитете. "ГОРДОН"
публикует фоторепортаж этого дня украинских спортсменов в Токио.