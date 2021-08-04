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Золото, серебро, две бронзы – день Украины на Олимпиаде 2020. Фоторепортаж

Сегодня 23.43
Украинские спортсмены 4 августа завоевали четыре олимпийские медали – это самый продуктивный на данный момент день для страны на Олимпиаде 2020. Жан Беленюк стал чемпионом в греко-римской борьбе (до 87 кг), Парвиз Насибов получил серебро в этой же дисциплине, но в весе до 67 кг. Бронзу сегодня завоевали Ирина Коляденко (вольная борьба, вес до 62 кг), а также дуэт Марта Федина и Анастасия Савчук (синхронное плаванье) – они стали первыми в истории украинского синхронного плаванья обладательницами олимпийской медали, подчеркнули в Национальном олимпийском комитете. "ГОРДОН" публикует фоторепортаж этого дня украинских спортсменов в Токио.
Теги: спорт, Олимпиада, медали, спортсмены, Олимпиада 2020, Жан Беленюк, Олимпийские игры, Ирина Коляденко, Парвиз Насибов, Марта Федина, Анастасия Савчук
 

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