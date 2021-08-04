Украинский гимнаст Радивилов об Олимпиаде: В подготовке была масса проблем. Атмосфера внутри ужасная

"Олимпийские игры – это самые важные соревнования для любого спортсмена. Я был на пике формы, но допустил досадную ошибку. В подготовке была масса проблем. Атмосфера внутри ужасная. Я испытывал постоянное давление", – написал он.

По словам Радивилова, гимнасты и тренер не могли сконцентрироваться на подготовке.

"Спортсмены не должны так готовиться к главному старту четырехлетия. И в то же время я вынес из этого хороший урок. Хочу сказать громко. Я тут. Я никуда не ухожу. Я продолжаю свой путь. И я дойду", – подчеркнул гимнаст.

View this post on Instagram A post shared by Igor Radivilov (@iradivilov)

Украинские гимнасты на Олимпиаде 2020 в Токио соревновались в трех финалах – командном многоборье, многоборье и на параллельных брусьях – но закончили выступления, впервые в истории не получив ни одной награды.

Радивилов – чемпион Европы по опорному прыжку в 2020-м и 2021 году. На Олимпиаде в Токио он не квалифицировался в финалы в индивидуальных соревнованиях.