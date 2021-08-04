Легкоатлетка Тимановская, отказавшаяся возвращаться в Беларусь, прибыла в Польшу

"Кристина Тимановская благополучно приземлилась в Варшаве. Она хотела бы поблагодарить задействованные дипломатические и консульские службы за планирование и организацию ее поездки. Польша еще раз демонстрирует свою солидарность и поддержку", – написал замглавы МИД республики.

Kriscina Cimanouska wyl * dowa * a bezpiecznie w Warszawie. Chce podzi * kowa * zaanga * owanym s * u * bom dyplomatyczno-konsularnym za zaplanowanie i sprawne przeprowadzenie jej podró * y. Polska po raz kolejny okazuje swoj * solidarno * i wsparcie. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) August 4, 2021

В аэропорту Варшавы Тимановскую ожидали СМИ, но она так и не вышла из главных дверей терминала. Трансляцию встречи Тимановской вел в YouTube польский телеканал "Белсат".

Позже фото с Тимановской в Варшаве опубликовал в Facebook белорусский оппозиционер Павел Латушко.

"Мы рады, что Кристине Тимановской удалось благополучно добраться до Варшавы! Надеемся, что агония режима скоро закончится и Кристина сможет вернуться к покорению новых спортивных вершин в новой Беларуси!" – написал Латушко.

В министерстве иностранных дел Австрии сообщали в среду, что Тимановская, которая получила гуманитарную визу Польши, из Токио транзитом через Вену отправится в Варшаву.

По данным источников агентства Reuters в посольстве Польши, Тимановскую пересадили на самолет в Австрию "в последний момент" из соображений безопасности после того, как несколько журналистов забронировали места на рейсе в Польшу.