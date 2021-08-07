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Медаль Олимпийских игр впервые выиграл трансгендер

Куинн 25 лет, она пока не сделала операцию по смене пола и выступает за женскую сборную
Куинн 25 лет, она пока не сделала операцию по смене пола и выступает за женскую сборную
Фото: thequinny5 / Instagram

25-летняя канадская спортсменка-трансгендер Ребекка Куинн 6 августа выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2020 в Токио в составе женской сборной страны по футболу. Об этом сообщил сайт Игр.

Канадки выиграли со счетом 3:2 после серии пенальти у сборной Швеции, основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Куинн стала первым открытым трансгендерным спортсменом, который выиграл олимпийскую медаль.

Футболистка опубликовала в Instagram фото с медалью и подписала его: "Олимпийские чемпионы. Это действительно только что произошло?"

В сентябре 2020 года Куинн сообщила в соцсети, что считает себя мужчиной.

Пока спортсменка не сделала операцию по смене пола, она биологически остается женщиной, написало РБК. За сборную Канады Куинн, которая играет в защите и полузащите, провела 68 матчей и забила 6 мячей.

Куинн родилась в Торонто в 1995 году, в футбол играет с 14 лет. Она принимала участие в Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро, тогда женская сборная Канады по футболу завоевала бронзовую медаль, сообщил сайт олимпийской сборной страны.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

В Играх 2020 участвовала тяжелоатлетка-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард. 2 августа после трех неудачных попыток в рывке – одной с весом в 120 кг и двух в 125 кг – она покинула Олимпиаду.

Теги: футбол, Канада, Токио, Олимпиада 2020, женщины, Олимпийские игры
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