В Беларуси спортивный сайт признали экстремистским после освещения скандала с Тимановской

"Такое решение вынес суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК. Помимо основного интернет-ресурса, в список запрещенных попали Telegram-канал "Тribunа.cоm Беларусь", одноименный чат и страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, Twitter, ВКонтакте, а также мобильные приложения для смартфонов. Администраторы сообществ размещали материалы, призывающие к экстремистской деятельности", – написала Чемоданова.
Она уточнила, что за репосты материалов указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание "вплоть до ареста".
Сайт "Трибуна" активно освещал историю легкоатлетки Кристины Тимановской, которая после Олимпиады в Токио решила не возвращаться в Беларусь.
Тимановская 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК "накосячил" и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская.
Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская лететь отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.
Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.
Муж Тимановской Арсений Зданевич сначала уехал из Беларуси в Киев, а потом получил польскую гуманитарную визу. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу. Из Токио она улетела 4 августа. 5 августа Зданевич на автомобиле выехал в Польшу.
После инцидента с Тимановской Беларусь покинул тренер белорусской гандбольной команды "Витязь", активист Свободного объединения спортсменов Беларуси (SOS BY) Константин Яковлев, а белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье, заявила, что не будет возвращаться в Беларусь из Германии.
5 августа Тимановская заявила, что намерена продолжить спортивную карьеру в Польше.
Международный олимпийский комитет 6 августа лишил аккредитации на Олимпиаде 2020 двух белорусских тренеров в связи со скандалом вокруг Тимановской.