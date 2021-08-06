В Беларуси спортивный сайт признали экстремистским после освещения скандала с Тимановской

"Такое решение вынес суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК. Помимо основного интернет-ресурса, в список запрещенных попали Telegram-канал "Тribunа.cоm Беларусь", одноименный чат и страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, Twitter, ВКонтакте, а также мобильные приложения для смартфонов. Администраторы сообществ размещали материалы, призывающие к экстремистской деятельности", – написала Чемоданова.

Она уточнила, что за репосты материалов указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание "вплоть до ареста".

Сайт "Трибуна" активно освещал историю легкоатлетки Кристины Тимановской, которая после Олимпиады в Токио решила не возвращаться в Беларусь.