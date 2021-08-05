Белорусская спортсменка Тимановская намерена продолжить спортивную карьеру в Польше

Об этом она рассказала на пресс-конференции в Варшаве 5 августа, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Я не думала по поводу политического убежища. Все, что я хочу – остаться в спорте, продолжить спортивную карьеру здесь. Мы выбрали Польшу, потому что я также общалась с родителями. Они сказали, что, возможно, Польша – это наилучший вариант: они, возможно, смогут приезжать ко мне и мы сможем встречаться иногда", – сказала Тимановская. Родители, по словам спортсменки, остались в Беларуси.
Она не стала отвечать на вопрос, как долго планирует находиться в Польше.
"Думаю, когда сегодня муж приедет сюда, мы должны вместе принять это решение. На данный момент не могу ничего ответить, но я надеюсь, что мы сможем здесь остаться, я смогу продолжить карьеру, а муж найдет тут работу", – отметила спортсменка.
Тимановская 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК "накосячил" и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская.
Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская лететь отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.
Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.
Муж Тимановской Арсений Зданевич сначала уехал из Беларуси в Киев, а потом получил польскую гуманитарную визу. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу. Из Токио она улетела 4 августа. Сегодня Зданевич на автомобиле выехал в Польшу.
После инцидента с Тимановской Беларусь покинул тренер белорусской гандбольной команды "Витязь", активист Свободного объединения спортсменов Беларуси (SOS BY) Константин Яковлев, а белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье, заявила, что не будет возвращаться в Беларусь из Германии.