Белорусская спортсменка Тимановская намерена продолжить спортивную карьеру в Польше

Тимановская: Все, что я хочу – остаться в спорте, продолжить спортивную карьеру здесь Фото: ЕРА

Об этом она рассказала на пресс-конференции в Варшаве 5 августа, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я не думала по поводу политического убежища. Все, что я хочу – остаться в спорте, продолжить спортивную карьеру здесь. Мы выбрали Польшу, потому что я также общалась с родителями. Они сказали, что, возможно, Польша – это наилучший вариант: они, возможно, смогут приезжать ко мне и мы сможем встречаться иногда", – сказала Тимановская. Родители, по словам спортсменки, остались в Беларуси.

Она не стала отвечать на вопрос, как долго планирует находиться в Польше.

"Думаю, когда сегодня муж приедет сюда, мы должны вместе принять это решение. На данный момент не могу ничего ответить, но я надеюсь, что мы сможем здесь остаться, я смогу продолжить карьеру, а муж найдет тут работу", – отметила спортсменка.