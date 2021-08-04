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ПОЛИТИКА

МИД связался с тренером, который выехал из Беларуси в Украину – Кулеба

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Тренер Константин Яковлев (на фото) уехал в Киев с семьей, сообщил Кулеба
Тренер Константин Яковлев (на фото) уехал в Киев с семьей, сообщил Кулеба
Фото: Konstantin Yakovlev / Instagram

Министерство иностранных дел связалось с тренером белорусской гандбольной команды "Витязь", активистом Свободного объединения спортсменов Беларуси (SOS BY) Константином Яковлевым, бежавшим из Беларуси в Украину.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter. 

"Мы рады приветствовать его с семьей в Украине и хотим, чтобы у нас они чувствовали себя лучше, чем дома. Заверили в готовности при необходимости оказывать необходимую помощь", – сообщил министр. 

О том, что Яковлев уехал в Украину, стало известно 3 августа. В июне он отбыл 15 суток административного ареста. Яковлев был задержан после того, как ездил встретить журналиста, у которого истек срок ареста в 15 суток за красно-белый футбольный шарф в авто. 

В своем Instsgram Яковлев регулярно публикует критические посты о белорусской власти. 3 августа в Stories он опубликовал фото и видео из Киева.

Контекст:

Яковлев уехал из Беларуси вскоре после инцидента со спортсменкой Кристиной Тимановской. Она 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК "накосячил" и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская. 

Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская ехать отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.

Муж спортсменки Арсений Зданевич 2 августа уехал из Беларуси в Киев, а позже получил польскую гуманитарную визу. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу. Она уже улетела в Европу

Кроме того, 3 августа белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье, заявила, что не будет возвращаться в Беларусь из Германии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Украина, МИД, Беларусь, гандбол, Дмитрий Кулеба, спортсмены, тренер
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