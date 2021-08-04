МИД связался с тренером, который выехал из Беларуси в Украину – Кулеба

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"Мы рады приветствовать его с семьей в Украине и хотим, чтобы у нас они чувствовали себя лучше, чем дома. Заверили в готовности при необходимости оказывать необходимую помощь", – сообщил министр.

Ми вже зв’язалися з тренером білоруської гандбольної команди "Віцязь" Костянтином Яковлєвим. Раді вітати його із сім’єю в Україні та хочемо, щоб у нас вони почували себе краще, ніж вдома. Запевнили у готовності за потреби надавати необхідну допомогу.

https://t.co/OLhFDYCZBq — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 4, 2021

О том, что Яковлев уехал в Украину, стало известно 3 августа. В июне он отбыл 15 суток административного ареста. Яковлев был задержан после того, как ездил встретить журналиста, у которого истек срок ареста в 15 суток за красно-белый футбольный шарф в авто.

В своем Instsgram Яковлев регулярно публикует критические посты о белорусской власти. 3 августа в Stories он опубликовал фото и видео из Киева.