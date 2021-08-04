В Минске начался закрытый процесс над оппозиционерами Колесниковой и Знаком

Родных оппозиционеров не пропустили на территорию суда, проинформировала пресс-служба белорусского банкира и оппозиционера Виктора Бабарико в Telegram.
"Заседание закрытое, но родственники обвиняемых до начала судебного слушания всегда могли зайти в зал", – говорится в сообщении.
Отцу Колесниковой показали видео из зала суда, отметила пресс-служба Бабарико.
"В этот момент мне тоже хочется ей показать сердечко, и, конечно, я восхищаюсь ее поведением. Это действительно показывает, насколько человек свободен. Она чувствует внутреннюю свободу свою, поэтому остается той Машей, которую мы всегда привыкли видеть", – сказал Александр Колесников.
Колесников пришел к зданию суда с цветами для адвокатов дочери и Знака.
"Машин папа всегда ходит в майке с портретом дочери и восхищается ее мужеством. Как и мы", – подчеркнули соратники Бабарико.
"Sputnik Беларусь" опубликовал в Telegram видео из зала суда. Знак и Колесникова находятся в клетке.
Колесникова и Знак – члены президиума координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, они находятся под арестом с осени прошлого года.
Колесникова – белорусская флейтистка. В 2020 году она начала политическую карьеру, возглавив штаб банкира Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного не допущенного к выборам политика, Валерия Цепкало, вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.
7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.
Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.
9 сентября стало известно, что Колесникова арестована. С того времени она находится под стражей. 13 мая 2021 года оппозиционерке предъявили окончательное обвинение. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
Знака задержали 9 сентября 2020 года. 18 сентября он объявил голодовку после того, как ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Голодовку Знак прекратил 28 сентября. 10 мая 2021 года Лаевский сообщил в Telegram, что оппозиционеру предъявили окончательное обвинение. Знаку тоже грозит до 12 лет тюрьмы.
9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.