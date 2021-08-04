В Минске начался закрытый процесс над оппозиционерами Колесниковой и Знаком

Родных оппозиционеров не пропустили на территорию суда, проинформировала пресс-служба белорусского банкира и оппозиционера Виктора Бабарико в Telegram.

"Заседание закрытое, но родственники обвиняемых до начала судебного слушания всегда могли зайти в зал", – говорится в сообщении.

Отцу Колесниковой показали видео из зала суда, отметила пресс-служба Бабарико.

"В этот момент мне тоже хочется ей показать сердечко, и, конечно, я восхищаюсь ее поведением. Это действительно показывает, насколько человек свободен. Она чувствует внутреннюю свободу свою, поэтому остается той Машей, которую мы всегда привыкли видеть", – сказал Александр Колесников.

Колесников пришел к зданию суда с цветами для адвокатов дочери и Знака.

"Машин папа всегда ходит в майке с портретом дочери и восхищается ее мужеством. Как и мы", – подчеркнули соратники Бабарико.

"Sputnik Беларусь" опубликовал в Telegram видео из зала суда. Знак и Колесникова находятся в клетке.