Белорусская оппозиционерка Колесникова: Мне предлагали сниматься в кино а-ля Протасевич

Колесникова была готова дать интервью белорусскому госканалу при условии, что она расскажет "шокирующую правду о похищении, следствии и беспределе в тюрьме" Фото: babariko.vision

По словам оппозиционерки, за время ее нахождения в СИЗО ей несколько раз "в разных формах" предлагали сотрудничать со следствием и написать прошение о помиловании в обмен на освобождение.

"Я сама предлагаю инициировать диалог, переговоры, чтобы прекратить противостояние в обществе. Меня "услышали" и предложили сниматься в кино а-ля Роман [Протасевич]", – рассказала она.

Колесникова добавила, что согласилась дать интервью журналисту госканала ОНТ Марату Маркову при условии, что она расскажет "шокирующую правду о похищении, следствии и беспределе в тюрьме". Однако после этого гостелеканалы не пытались взять у нее интервью. Также оппозиционерка отказалась написать прошение о помиловании, поскольку не считает себя виновной.

"Это банда подлых, трусливых наперсточников, и странно было бы им доверять. Они же всегда врут. Не верь, не бойся, не проси и смейся – это мой принцип общения с ними", – сказала Колесникова.

Она добавила, что не осуждает людей, которые соглашаются сотрудничать со следствием, чтобы выйти на свободу, так как "каждый сам делает свой выбор, исходя из обстоятельств, в которых находится, и сам несет за него ответственность, прежде всего перед собой".

В июне в программе "Марков. Ничего личного" на белорусском госканале ОНТ вышло "интервью" с Протасевичем, который тогда находился в СИЗО (позднее он был выпущен под домашний арест). В нем оппозиционер, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков и заявил, что не хочет больше "лезть в политику". При этом на его руках были видны следы травм, которые он в дальнейших публичных выступлениях назвал "следами от стяжек", которые на него надели при задержании.

3 июня пресс-служба оппозиционера Виктора Бабарико сообщала в своем Telegram-канале, что Колесникову без ее согласия снимала съемочная группа гостелевидения.