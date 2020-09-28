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Белорусский оппозиционер Знак прекратил голодовку

Белорусский оппозиционер Максим Знак возобновил прием пищи, об этом сообщил его адвокат. Знак объявил голодовку 18 сентября после того, как ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

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Знака задержали 9 сентября, он находится в СИЗО
Знака задержали 9 сентября, он находится в СИЗО
Фото: Дарья Бурякина / TUT.BY

В выходные адвокат и член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак начал подготовку к выходу из голодовки. Об этом сообщил его защитник Дмитрий Лаевский, пишет 28 сентября TUT.BY.

"Сегодня в СИЗО принята медицинская передача с поддерживающими средствами. Сейчас Максим постепенно возобновляет прием пищи. Подробности он расскажет сам, когда будет освобожден. Мы надеемся, что это произойдет скоро", – сказал Лаевский.

Знака задержали 9 сентября. Он был одним из двух членов президиума координационного совета, который оставался на свободе и находился в Беларуси. Второй была белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, она 28 сентября улетела в Германию.

18 сентября Знак объявил голодовку после того, как ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Остальные члены президиума или задержаны, или находятся за границей. В частности, представитель Минского тракторного завода Сергей Дылевский и доверенное лицо оппозиционерки Светланы Тихановскй Ольга Ковалькова были задержаны сотрудниками ОМОН 24 августа у проходной МТЗ. С 5 сентября Ковалькова находится в Польше.

31 августа задержали еще одного члена президиума, Юлию Власову. Экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко выехал в Польшу 2 сентября, в интервью ТАСС он заявил, что ему поставили ультиматум – или он покидает страну, или его привлекают к уголовной ответственности.

Марию Колесникову задержали утром 7 сентября в Минске. Вместе с еще двумя членам совета – Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым – ее пытались выдворить в Украину, но оппозиционерка порвала свой паспорт. Сейчас она в СИЗО, ее обвиняют по той же статье, что и Знака.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Беларусь, оппозиция, протесты в Беларуси, Максим Знак
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