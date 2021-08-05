Муж Тимановской, который из Беларуси бежал в Украину, выехал в Польшу

О том, что Зданевич уехал в Киев, стало известно 2 августа. Он сделал это после попытки властей Беларуси вывезти Тимановскую из Токио в Минск против ее воли. Сообщалось, что страну муж спортсменки покидал оперативно.

Тимановская рассказала, что он сейчас едет в Польшу на автомобиле.

"Я жду его, сегодня вечером он будет здесь", – сказала она. По словам спортсменки, в Польше она чувствует себя в безопасности.