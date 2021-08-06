МОК выслал с Олимпиады двух белорусских тренеров из-за Тимановской

По делу Тимановской была создана дисциплинарная комиссия, сообщает МОК. Она изучит обстоятельства инцидента и роль главного тренера сборной Беларуси Артура Шумака и главы национальной команды по легкой атлетике Юрия Моисевича.

"В интересах благополучия спортсменов НОК Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК вчера вечером отменил аккредитацию двух тренеров, Шумака и Моисевича", – говорится в сообщении.

In the interest of the wellbeing of the athletes of the NOC of Belarus who are still in Tokyo and as a provisional measure, the IOC cancelled and removed last night the accreditations of the two coaches, Mr A. Shimak and Mr Y. Maisevich. #Tokyo2020 #Olympics /2 — IOC MEDIA (@iocmedia) August 5, 2021

Тренеры по требованию МОК уже покинули Олимпийскую деревню. "Им будет предоставлена возможность быть услышанными", – обещали в комитете.

The two coaches were requested to leave the Olympic Village immediately and have done so. They will be offered an opportunity to be heard. #Tokyo2020 #Olympics /3 END — IOC MEDIA (@iocmedia) August 5, 2021

Ранее в МОК допустили введение новых санкций против НОК страны в связи с инцидентом с Тимановской.

Шумак и Моисевич – представители сборной Беларуси на Олимпиаде, аудиозапись разговора Тимановской с которыми в начале скандала опубликовали СМИ. "Поступило такое указание: ты сегодня вылетаешь домой... Если ты хочешь выступать дальше за Республику Беларусь, то послушай то, что тебе рекомендуют: приедь, поедь домой, к родителям, куда угодно", – говорят собеседники спортсменке. Ей также рекомендовали "смириться" и "не выставлять свою гордыню", потому что "так люди суицидом заканчивают".