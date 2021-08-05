Боррель о Тимановской: Еще одна гордая белоруска вынуждена бежать из своей страны из-за режима Лукашенко

"Успокоился, увидев, что спортсменка Кристина Тимановская благополучно прибыла в Польшу. Еще одна гордая белоруска была вынуждена бежать из своей страны из-за действий режима Лукашенко и нарушения олимпийского перемирия", – написал Боррель.

Контекст:

Тимановская 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК "накосячил" и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская.

Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская лететь отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.

Муж Тимановской Арсений Зданевич сначала уехал из Беларуси в Киев, а потом получил польскую гуманитарную визу. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу. Из Токио она улетела 4 августа. Сегодня Зданевич на автомобиле выехал в Польшу.

После инцидента с Тимановской Беларусь покинул тренер белорусской гандбольной команды "Витязь", активист Свободного объединения спортсменов Беларуси (SOS BY) Константин Яковлев, а белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье, заявила, что не будет возвращаться в Беларусь из Германии.

5 августа Тимановская заявила, что намерена продолжить спортивную карьеру в Польше.