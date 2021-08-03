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Первая в истории Олимпиады тяжелоатлет-трансгендер провалила все попытки и завершила участие в соревнованиях

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Хаббард сделала операцию по смене пола в 2013 году
Хаббард сделала операцию по смене пола в 2013 году
Фото: EPA

Тяжелоатлетка-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард 2 августа после трех неудачных попыток в рывке – одной с весом в 120 кг и двух в 125 кг – покинула Олимпиаду 2020 в Токио. Об этом сообщил телеканал CNN.

Новозеландская штангистка стала первой трансгендерной женщиной, участвовавшей в соревнованиях за 125-летнюю историю Олимпийских игр, отметили журналисты.

"Третья попытка Лорел Хаббард. Теперь она вне конкуренции и женщины могут честно соревноваться между собой", – отметили в сообществе Women's Voices в Twitter.

Контекст:

Хаббард сделала операцию по смене пола в 2013 году, до этого она не участвовала в международных соревнованиях по тяжелой атлетике. Издание Inside the Games 5 мая этого года писало, что 43-летняя Хаббард станет самым возрастным спортсменом Олимпиады.

Хаббард могла участвовать в Олимпийских играх с 2015 года. Именно тогда Международный олимпийский комитет издал новые правила, разрешающие трансгендерам участвовать в женских соревнованиях при условии, что их уровень тестостерона будет ниже 10 наномоль на литр в течение как минимум года до первого состязания.

Теги: Токио, трансгендер, спортсмены, Олимпиада 2020, женщины, соревнования
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