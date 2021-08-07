Медальный зачет за день до конца Олимпиады. Украина заработала четыре медали, но снова опустилась в рейтинге

Об этом свидетельствуют данные на сайте Олимпиады.

Вчера национальная сборная занимала 40-е место, сегодня украинские спортсмены заработали четыре медали, но команда потеряла еще три позиции в рейтинге – среди наград ни одного золота, а все команды выше Украины имеют не менее двух золотых медалей.

Первая тройка лидеров в рейтинге осталась неизменной: Китай, США и Япония.

По числу наград Украина занимает 16-е место: одна золотая, пять серебряных и 12 бронзовых медалей. Первая позиция по этому критерию у США – 108 наград.

Хотя бы одну олимпийскую медаль завоевали уже 93 страны.

Первую на сегодня медаль – серебряную, в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м – получили каноистки Людмила Лузан (бронзовая призер Игр в Токио в одиночном каноэ) и Анастасия Четверикова. Еще одно серебро завоевал украинский боксер Александр Хижняк (в весе до 75 кг).

Две бронзы в копилку национальной сборной принесли легкоатлетка Ярослава Магучих (прыжки в высоту) и сборная по синхронному плаванию: Марина и Владислава Алексиевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно. Синхронистки получили олимпийскую медаль впервые в истории страны.

Завтра украинские спортсмены выступят в трех дисциплинах: легкая атлетика (марафон), художественная гимнастика (командное многоборье) и велотрек (спринт), сообщил Национальный олимпийский комитет в Facebook.