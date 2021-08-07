Украинский боксер Хижняк завоевал серебро на Олимпиаде в Токио

В финале украинец соревновался с бразильцем Хебертом Соузой.

Первые два раунда Хижняк лидировал, но в третьем пропустил удар и упал в нокдаун. Рефери остановил бой.

Таким образом, золотую медаль выиграл бразильский спортсмен.

Бронзовые награды получают проигравшие в полуфинале Эумир Марсьяль из Филиппин и Глеб Бакши (Олимпийский комитет России).

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.

Сейчас в активе украинских спортсменов 16 медалей (одна золотая, пять серебряных и 10 бронзовых). Как сообщается на сайте Олимпиады, она занимает 41-е место в финальном зачете (16-е – по количеству медалей).