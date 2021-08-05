Медальный зачет Олимпиады 2020. Украина завоевала еще две награды, лидеры – Китай, США и Япония

5 августа третью серебряную награду для Украины принесла представительница карате Анжелика Терлюга ("Кумитэ", весовая категория до 55 кг), бронзовая медаль в активе Людмилы Лузан (в одиночной гребле на каноэ).

Лидером медального зачета остается Китай, у него 74 награды – 34 золотых, 24 серебряные и 16 бронзовых, на втором месте США – 29 золотых, 35 серебряных и 27 бронзовых, итого – 91 награда.

Замыкает тройку лидеров Япония – 22 золотые награды, 10 серебряных и 14 бронзовых, всего – 46 медалей.

Скриншот: olympics.com

В четверг в финал соревнований в прыжках в высоту вышли три украинки, одну з них, вице-чемпионку мира 2019 года Ярославу Магучих СМИ называют главной претенденткой на победу.

В финале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 75 кг сразится 7 августа чемпион мира 2017 года Александр Хижняк, отмечается на сайте Игр в Токио. 5 августа, в 1/2 финала украинец победил Эумира Марсьяля из Филиппин.

В шаге от олимпийской медали в соревнованиях по велотреку (кейрин) остановилась Елена Старикова, украинка заняла четвертое место в финальном заезде.