Медальный зачет Олимпиады 2020. Украина завоевала еще две награды, лидеры – Китай, США и Япония

5 августа третью серебряную награду для Украины принесла представительница карате Анжелика Терлюга ("Кумитэ", весовая категория до 55 кг), бронзовая медаль в активе Людмилы Лузан (в одиночной гребле на каноэ).
Лидером медального зачета остается Китай, у него 74 награды – 34 золотых, 24 серебряные и 16 бронзовых, на втором месте США – 29 золотых, 35 серебряных и 27 бронзовых, итого – 91 награда.
Замыкает тройку лидеров Япония – 22 золотые награды, 10 серебряных и 14 бронзовых, всего – 46 медалей.
В четверг в финал соревнований в прыжках в высоту вышли три украинки, одну з них, вице-чемпионку мира 2019 года Ярославу Магучих СМИ называют главной претенденткой на победу.
В финале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 75 кг сразится 7 августа чемпион мира 2017 года Александр Хижняк, отмечается на сайте Игр в Токио. 5 августа, в 1/2 финала украинец победил Эумира Марсьяля из Филиппин.
В шаге от олимпийской медали в соревнованиях по велотреку (кейрин) остановилась Елена Старикова, украинка заняла четвертое место в финальном заезде.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.
У Украины 13 олимпийских медалей: золотая – в греко-римской борьбе, три серебряные – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем, в греко-римской борьбе и карате – и 10 бронзовых – в женском дзюдо и вольной борьбе (до 62 и 68 кг), в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе, в синхронном плавании, в гребле на каноэ-одиночке.