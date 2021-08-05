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Медальный зачет Олимпиады 2020. Украина завоевала еще две награды, лидеры – Китай, США и Япония

Терлюга принесла Украине третью серебряную награду на Олимпиаде 2020
Терлюга принесла Украине третью серебряную награду на Олимпиаде 2020
Фото: EPA

По итогам 13-го дня соревнований на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио Украина поднялась на одну позицию и занимает 36-е место в медальном зачете: одна золотая, три серебряные и 10 бронзовых наград. Об этом свидетельствуют данные на сайте Олимпиады.

5 августа третью серебряную награду для Украины принесла представительница карате Анжелика Терлюга ("Кумитэ", весовая категория до 55 кг), бронзовая медаль в активе Людмилы Лузан (в одиночной гребле на каноэ).  

Лидером медального зачета остается Китай, у него 74 награды – 34 золотых, 24 серебряные и 16 бронзовых, на втором месте США – 29 золотых, 35 серебряных и 27 бронзовых, итого – 91 награда.

Замыкает тройку лидеров Япония – 22 золотые награды, 10 серебряных и 14 бронзовых, всего – 46 медалей.

Скриншот: olympics.com
Скриншот: olympics.com

В четверг в финал соревнований в прыжках в высоту вышли три украинки, одну з них, вице-чемпионку мира 2019 года Ярославу Магучих СМИ называют главной претенденткой на победу.

В финале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 75 кг сразится 7 августа чемпион мира 2017 года Александр Хижняк, отмечается на сайте Игр в Токио. 5 августа, в 1/2 финала украинец победил Эумира Марсьяля из Филиппин.

В шаге от олимпийской медали в соревнованиях по велотреку (кейрин) остановилась Елена Старикова, украинка заняла четвертое место в финальном заезде.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

У Украины 13 олимпийских медалей: золотая – в греко-римской борьбе, три серебряные – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем, в греко-римской борьбе и карате – и 10 бронзовых – в женском дзюдо и вольной борьбе (до 62 и 68 кг), в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе, в синхронном плавании, в гребле на каноэ-одиночке.

Теги: США, Украина, Китай, спорт, Япония, Олимпиада, Токио, легкая атлетика, медали, спортсмены, Олимпиада 2020, награды, соревнования, карате, Александр Хижняк, Ярослава Магучих, Елена Старикова, Олимпийские игры, Анжелика Терлюга, украинки, финал, велотрек, Людмила Лузан
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