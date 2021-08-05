ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Украинская каратистка Терлюга завоевала серебряную награду на Олимпиаде 2020

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Терлюга стала вице-чемпионкой Олимпиады 2020
Терлюга стала вице-чемпионкой Олимпиады 2020
Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

29-летняя украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль на Олимпиаде 2020 в Токио. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте соревнований.

В финальной схватке в разделе "Кумитэ" (весовая категория до 55 кг) Терлюга со счетом 1:5 проиграла болгарской спортсменке Ивет Горановой.  

В квалификации украинка провела четыре схватки: в двух выиграла и две свела вничью. Таким образом, в полуфинал соревнований Терлюга квалифицировалась с первого места отборочной группы.

В 1/2 финала украинка согласно решению судей (при ничейном счете 4:4) победила Вэнь Цзы-Юнь из Китайского Тайбэя, сообщается на сайте Игр.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

Карате в Токио 2020 впервые в истории включено в программу Олимпийских игр, однако на Олимпиаде 2024 в Париже этот вид спорта не будет представлен.

У Украины 13 олимпийских медалей: золотая – в греко-римской борьбе, три серебряные – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем, в греко-римской борьбе и карате – и 10 бронзовых – в женском дзюдо и вольной борьбе (до 62 и 68 кг), в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе, в синхронном плавании, в гребле на каноэ-одиночке.

Терлюга – трехкратная чемпионка Европы по каратэ, она первой в истории украинского карате завоевала олимпийскую лицензию.

Теги: Украина, спорт, Олимпиада, Токио, Олимпиада 2020, соревнования, карате, награда, Олимпийские игры, Анжелика Терлюга, украинки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
5 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
5 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Ротару, Maruv, Макс Барских, Ани Лорак и Лобода выступят на фестивале "Новая волна" в Сочи
Ротару, Maruv, Макс Барских, Ани Лорак и Лобода выступят на фестивале "Новая волна" в Сочи
"Мужчины, приезжаем сюда, трем, и все наладится". Никитюк показала статую, которая "решает проблему потенции"
"Мужчины, приезжаем сюда, трем, и все наладится". Никитюк показала статую, которая "решает проблему потенции"
"Ты даешь надежду, что после 60 жизнь еще полна удовольствий". Полякова впервые показала свою маму в объятиях бойфренда-дипломата
"Ты даешь надежду, что после 60 жизнь еще полна удовольствий". Полякова впервые показала свою маму в объятиях бойфренда-дипломата
Режиссер концерта ко Дню Независимости рассказала, как выбирали артистов и почему им не заплатят гонорар
Режиссер концерта ко Дню Независимости рассказала, как выбирали артистов и почему им не заплатят гонорар
5 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
5 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
Жена Павлика сообщила, что их полуторамесячному сыну провели внеплановое исследование желудка
Жена Павлика сообщила, что их полуторамесячному сыну провели внеплановое исследование желудка
Солянка мясная. Простой рецепт
Солянка мясная. Простой рецепт
"Вы эти заберите себе домой, а мне купите нормальные". Полякова перед камерой отчитала помощницу за новые ложки, которые "гнутся"
"Вы эти заберите себе домой, а мне купите нормальные". Полякова перед камерой отчитала помощницу за новые ложки, которые "гнутся"
"Какие забавные утюги на ногах", "Они ужасны!", "Эталон пошлости и безвкусицы". Волочкова снялась в прозрачном пеньюаре
"Какие забавные утюги на ногах", "Они ужасны!", "Эталон пошлости и безвкусицы". Волочкова снялась в прозрачном пеньюаре
"Классный", "Похож на Брюса Уиллиса". Потап показал голый торс
"Классный", "Похож на Брюса Уиллиса". Потап показал голый торс
"86 было слишком много для меня. Красавицей себя не чувствовала". Мозговая показала, как выглядит после похудения на 20 кг
"86 было слишком много для меня. Красавицей себя не чувствовала". Мозговая показала, как выглядит после похудения на 20 кг
"Ух, хороша", "Скатертью обмоталась зачем?", "Царица морей". Каменских в томных позах позировала в светлом бикини
"Ух, хороша", "Скатертью обмоталась зачем?", "Царица морей". Каменских в томных позах позировала в светлом бикини
21 год вместе и девять лет в браке. Грег Чапкис трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы
21 год вместе и девять лет в браке. Грег Чапкис трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы
"Стала часто оголяться. Появился молодой любовник?" Жена 83-летнего Кончаловского Высоцкая станцевала в маленьком бикини
"Стала часто оголяться. Появился молодой любовник?" Жена 83-летнего Кончаловского Высоцкая станцевала в маленьком бикини
  "Нам сегодня 10 лет! Надя! 10". Dantes посвятил жене клип, в котором показал кадры их первого свидания. Видео
  "Нам сегодня 10 лет! Надя! 10". Dantes посвятил жене клип, в котором показал кадры их первого свидания. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Красивая пара", "Можно порадоваться и поздравить". 67-летний Макаревич показал новое фото с 37-летней женой
"Красивая пара", "Можно порадоваться и поздравить". 67-летний Макаревич показал новое фото с 37-летней женой
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
  Как правильно обрезать виноград. Подробная инструкция для новичков
Как правильно обрезать виноград. Подробная инструкция для новичков
"Ух какая", "Максимальное излучение секса". Миша Романова позировала на яхте в купальнике с очень глубоким вырезом
"Ух какая", "Максимальное излучение секса". Миша Романова позировала на яхте в купальнике с очень глубоким вырезом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS