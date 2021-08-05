Украинская каратистка Терлюга завоевала серебряную награду на Олимпиаде 2020

В финальной схватке в разделе "Кумитэ" (весовая категория до 55 кг) Терлюга со счетом 1:5 проиграла болгарской спортсменке Ивет Горановой.

В квалификации украинка провела четыре схватки: в двух выиграла и две свела вничью. Таким образом, в полуфинал соревнований Терлюга квалифицировалась с первого места отборочной группы.

В 1/2 финала украинка согласно решению судей (при ничейном счете 4:4) победила Вэнь Цзы-Юнь из Китайского Тайбэя, сообщается на сайте Игр.