Украинская каратистка Терлюга завоевала серебряную награду на Олимпиаде 2020

В финальной схватке в разделе "Кумитэ" (весовая категория до 55 кг) Терлюга со счетом 1:5 проиграла болгарской спортсменке Ивет Горановой.
В квалификации украинка провела четыре схватки: в двух выиграла и две свела вничью. Таким образом, в полуфинал соревнований Терлюга квалифицировалась с первого места отборочной группы.
В 1/2 финала украинка согласно решению судей (при ничейном счете 4:4) победила Вэнь Цзы-Юнь из Китайского Тайбэя, сообщается на сайте Игр.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.
Карате в Токио 2020 впервые в истории включено в программу Олимпийских игр, однако на Олимпиаде 2024 в Париже этот вид спорта не будет представлен.
У Украины 13 олимпийских медалей: золотая – в греко-римской борьбе, три серебряные – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем, в греко-римской борьбе и карате – и 10 бронзовых – в женском дзюдо и вольной борьбе (до 62 и 68 кг), в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе, в синхронном плавании, в гребле на каноэ-одиночке.
Терлюга – трехкратная чемпионка Европы по каратэ, она первой в истории украинского карате завоевала олимпийскую лицензию.