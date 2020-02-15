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Терлюга – первая в истории Украины каратистка с олимпийской лицензией

Украинская каратистка Анжелика Терлюга пробилась в финал Премьер-лиги Karate1 2020 года, который проходит в Дубае, благодаря чему получила олимпийскую лицензию.

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Терлюга выступит в финале турнира в Дубае
Терлюга выступит в финале турнира в Дубае
Фото: Anzhelika Terliuga / Facebook

Украинская каратистка Анжелика Терлюга получила лицензию на Олимпиаду 2020 года, которая пройдет в столице Японии Токио, пишет ресурс Tribuna.com.

Терлюга вышла в финал Премьер-лиги Karate1 2020 года, который проходит в Дубае. А ее главная конкурентка в борьбе за олимпийскую лицензию завершила борьбу в полуфинале.

Поскольку карате впервые представлено в олимпийской программе на Олимпиаде 2020 года, Терлюга стала первой украинской каратисткой, которая выступит на Олимпийских играх.

В финале турнира в Дубае украинская каратистка встретится с представительницей Египта Яссмин Аттиа.

Теги: Украина, Олимпиада, Олимпиада 2020, каратэ, Анжелика Терлюга
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