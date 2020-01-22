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Беленюк: Если политика не позволит мне показать результат на Олимпиаде, буду корить себя

По словам народного депутата Украины от партии "Слуга народа" и борца греко-римского стиля Жана Беленюка, он бы не согласился идти в политику, если бы важные соревнования пересекались с его обязанностями в Верховной Раде.

Беленюк: "Сказал Зеленскому: "У меня Олимпиада. Это моя мечта"
Беленюк: "Сказал Зеленскому: "У меня Олимпиада. Это моя мечта"
Фото: EPA

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" и борец греко-римского стиля Жан Беленюк в интервью сайту Tribuna.com рассказал, что не прекратил тренироваться не смотря на политическую деятельность.

"Я [президенту Украины Владимиру] Зеленскому сказал: "У меня Олимпиада. Это моя мечта". Он ответил, что будет возможность подготовиться. Я же не прекратил тренироваться. После заседания поеду в зал", – поделился спортсмен.

Беленюк сказал, что любит активный образ жизни.

"Мне тяжело, когда я ничего не делаю, нужно все время быть вовлеченным в какие-то процессы. Когда я просто занимался спортом, то чувствовал, что могу быть еще где-то полезным, а взамен простаивал. Сейчас у меня таких ощущений нет. Понимаю, что вовлечен даже больше, чем на 100%", – считает Беленюк.

Спортсмен не смог оценить, насколько это хорошо для него.

"Понимаю, что если это не даст мне возможность показать на Олимпийских играх тот результат, который я хочу, буду себя за это корить. Но это жизнь. Никто не знает, как будет", – рассказал Беленюк.

По словам борца, Олимпиада пройдет в августе, когда у него  будут депутатские каникулы.

"Когда ты в этой сфере, то понимаешь, как тебе лучше планировать свое время и свои спортивные активности. Это не так, что у меня каждую неделю важные соревнования и каждый день нужно находиться в Верховной Раде. Если бы действительно была такая ситуация, то я бы пока не соглашался идти в политику", – резюмировал Беленюк.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа.

Беленюк является двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем золотых медалей на чемпионате Европы.

Теги: Украина, Олимпиада, Олимпиада 2020, борьба, греко-римская борьба, Жан Беленюк, Слуга народа
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