Украинец Беленюк занял третье место в номинации "Борец года" от Международной федерации борьбы

Украинский борец и народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Жан Беленюк занял третье место в номинации "Борец года" от Международной федерации борьбы, сообщает официальный сайт Федерации греко-римской борьбы Украины.
Международная федерация борьбы назвала лучших в категориях вольная, греко-римская и женская борьба. Украинец стал третьим в греко-римской борьбе.
Беленюк разделил третье место с россиянином Мусой Евлоевым – у обоих по 82 балла. Первое место занял венгр Виктор Леринц, второй – японец Синобу Ота.
Каждый из лауреатов получит финансовое вознаграждение: первое место – 30 тыс. швейцарских франков, второе – 20 тыс., третье – 10 тыс.
В 2019 году Беленюк завоевал золотые медали на чемпионате Европы, чемпионате мира и Европейских играх.