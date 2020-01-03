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Украинец Беленюк занял третье место в номинации "Борец года" от Международной федерации борьбы

Украинский борец Жан Беленюк разделил третье место в номинации "Борец года" в категории греко-римской борьбы от Международной федерации борьбы с россиянином Мусой Евлоевым.

В 2019 году Беленюк стал чемпионом мира
В 2019 году Беленюк стал чемпионом мира
Фото: EPA

Украинский борец и народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Жан Беленюк занял третье место в номинации "Борец года" от Международной федерации борьбы, сообщает официальный сайт Федерации греко-римской борьбы Украины.

Международная федерация борьбы назвала лучших в категориях вольная, греко-римская и женская борьба. Украинец стал третьим в греко-римской борьбе.

Беленюк разделил третье место с россиянином Мусой Евлоевым – у обоих по 82 балла. Первое место занял венгр Виктор Леринц, второй – японец Синобу Ота.

Каждый из лауреатов получит финансовое вознаграждение: первое место – 30 тыс. швейцарских франков, второе – 20 тыс., третье – 10 тыс.

В 2019 году Беленюк завоевал золотые медали на чемпионате Европы, чемпионате мира и Европейских играх.

Теги: Украина, борьба, греко-римская борьба, Жан Беленюк
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