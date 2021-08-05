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Украинский боксер Хижняк вышел в финал Олимпиады 2020 в Токио

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Хижняк победил соперника в полуфинале Олимпиады
Хижняк победил соперника в полуфинале Олимпиады
Фото: EPA

Чемпион мира по боксу в весовой категории до 75 кг украинец Александр Хижняк победил в полуфинале Олимпиады 2020 со счетом 3:2 и поборется за золото. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте соревнований.

Соперником украинца в полуфинале Игр был серебряный призер чемпионата мира по боксу 2019 года Эумир Марсьяль из Филиппин. 

Регламент полуфинального боя предусматривал три раунда по три минуты. Победу боксер мог получить или нокаутом, или же по итогам решения пяти судей.

В первом раунде судьи отдали минимальное преимущество Марсьялю. Второй раунд, по мнению трех из пяти судей, закончился поражением украинца.

В решающем раунде судьи отдали победу Хижняку.

Скриншот: olympics.com
Скриншот: olympics.com

Украинский боксер вышел в финал Олимпийских игр, где встретится с Гербертом Соуза (Бразилия), победившем, как сообщается на сайте Игр, во втором полуфинале Глеба Бакши (Олимпийский комитет России). Финал состоится 7 августа.

Проигравшие в полуфиналах Марсьяль и Бакши автоматически получат бронзовые награды.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

У Украины на утро 5 августа было 12 олимпийских медалей: золотая – в греко-римской борьбе, две серебряные – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и греко-римской борьбе – и 10 бронзовых – в женском дзюдо и вольной борьбе (до 62 и 68 кг), в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе, в синхронном плавании, в каноэ-одиночке.

Теги: бокс, спорт, Олимпиада, медали, спортсмены, Олимпиада 2020, соревнования, Александр Хижняк, Олимпийские игры
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