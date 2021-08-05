Украинский боксер Хижняк вышел в финал Олимпиады 2020 в Токио

Соперником украинца в полуфинале Игр был серебряный призер чемпионата мира по боксу 2019 года Эумир Марсьяль из Филиппин.

Регламент полуфинального боя предусматривал три раунда по три минуты. Победу боксер мог получить или нокаутом, или же по итогам решения пяти судей.

В первом раунде судьи отдали минимальное преимущество Марсьялю. Второй раунд, по мнению трех из пяти судей, закончился поражением украинца.

В решающем раунде судьи отдали победу Хижняку.

Скриншот: olympics.com

Украинский боксер вышел в финал Олимпийских игр, где встретится с Гербертом Соуза (Бразилия), победившем, как сообщается на сайте Игр, во втором полуфинале Глеба Бакши (Олимпийский комитет России). Финал состоится 7 августа.

Проигравшие в полуфиналах Марсьяль и Бакши автоматически получат бронзовые награды.