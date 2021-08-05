Три украинки вышли в финал Олимпиады 2020 в прыжках в высоту, Магучих считают главной претенденткой на золото

Все трое в квалификации смогли преодолеть высоту 1,95 м, которая необходима для дальнейшей борьбы за медали.
Всего в финале 14 легкоатлеток. Решающие соревнования в этом виде спорта состоятся 7 августа – в предпоследний день Олимпиады в Токио.
Магучих считается главной фавориткой на победу в соревнованиях по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио, пишут спортивные издания.
19-летняя Магучих – чемпионка Европы среди юношей и юниоров, а также золотой призер юношеских Олимпийских игр 2018 года. В июле 2019 года украинка стала самой молодой спортсменкой, которой удалось преодолеть двухметровый барьер. В октябре Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту среди юниоров на открытой арене, преодолев высоту 2,04 м, и стала серебряным призером взрослого чемпионата мира по легкой атлетике.
К Играм 2020 она подходит с лучшим результатами предыдущих сезонов в мире: в феврале на турнире Banskobystricka Latka в Словакии легкоатлетка взяла в помещении высоту 2,06 м. Это национальный рекорд и третий результат за всю историю женских прыжков в высоту. В мировом рейтинге Магучих на данный момент – вторая после россиянки Марии Лацискене.
Yaroslava Mahuchikh vient de battre son record d’Ukraine à la hauteur 2.06m * WL MR NR et 3 ème A-T à Banská Bystrica. #Athlétisme pic.twitter.com/8imwComhE5— MR.CARTER * (@NelsonCarterJr) February 2, 2021
Магучих заявляла, что на Олимпиаде в Токио она нацеливается на мировой рекорд 2,09 м, который держится с 1987 года, писал ISport.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.
У Украины на утро 5 августа 12 олимпийских медалей: золотая – в греко-римской борьбе, две серебряные – в заплыве на дистанции 1500 м вольным стилем и греко-римской борьбе – и 10 бронзовых – в женском дзюдо и вольной борьбе (до 62 и 68 кг), в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 м вольным стилем, в большом теннисе, синхронном плавании и гребле на каноэ-одиночке.