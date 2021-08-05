Украинка Старикова заняла четвертое место в соревнованиях по велотреку на Олимпиаде 2020

Еще одна украинка, Любовь Басова, в этом заезде финишировала на последнем, шестом месте.

Олимпийской чемпионкой стала Шэнн Браспеннинкс из Нидерландов, второе место заняла Еллесс Ендрюс из Новой Зеландии, третье – представительница Канады Лориан Дженест.

Ранее Старикова победила в первом полуфинальном заезде, Басова показала третий результат, отмечается на сайте Игр.