Украинка Магучих завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде 2020

Магучих говорила, что на Олимпиаде в Токио нацеливается на мировой рекорд 2,09 м Фото: ЕРА

Магучих смогла взять высоту 2 м со второй попытки. Высоты 2,02 и 2,04 м украинка не взяла.

В финале соревнований по прыжкам в высоту участвовали еще две украинки – Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Геращенко взяла высоту в 1,98 м, но трижды не смогла взять 2 м, в итоге у нее четвертое место. Левченко оказалась на восьмом месте с результатом 1,96 м.

Золото завоевала представительница ОКР Мария Ласицкене, которая прыгнула на 2,04 м. Австралийка Никола Макдермотт получила серебро с результатом 2,02 м.

Три украинские спортсменки в квалификации смогли преодолеть высоту 1,95 м, которая необходима для дальнейшей борьбы за медали на Олимпиаде.

Скриншот: olympics.com

19-летняя Магучих – чемпионка Европы среди юношей и юниоров, а также золотая призерка юношеских Олимпийских игр 2018 года. В июле 2019-го украинка стала самой молодой спортсменкой, которой удалось преодолеть двухметровый барьер. В октябре Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту среди юниоров на открытой арене, преодолев высоту 2,04 м, и стала серебряной призеркой взрослого чемпионата мира по легкой атлетике.

К Играм 2020 она подошла с лучшим результатом предыдущих сезонов в мире: в феврале на турнире Banskobystricka Latka в Словакии легкоатлетка взяла в помещении высоту 2,06 м. Это национальный рекорд и третий результат за всю историю женских прыжков в высоту. В мировом рейтинге Магучих на данный момент – вторая после россиянки Марии Лацискене.

Магучих заявляла, что на Олимпиаде в Токио нацеливается на мировой рекорд 2,09 м, который держится с 1987 года, писал ISport.