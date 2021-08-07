Украинка Магучих завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде 2020

Магучих смогла взять высоту 2 м со второй попытки. Высоты 2,02 и 2,04 м украинка не взяла.
В финале соревнований по прыжкам в высоту участвовали еще две украинки – Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Геращенко взяла высоту в 1,98 м, но трижды не смогла взять 2 м, в итоге у нее четвертое место. Левченко оказалась на восьмом месте с результатом 1,96 м.
Золото завоевала представительница ОКР Мария Ласицкене, которая прыгнула на 2,04 м. Австралийка Никола Макдермотт получила серебро с результатом 2,02 м.
Три украинские спортсменки в квалификации смогли преодолеть высоту 1,95 м, которая необходима для дальнейшей борьбы за медали на Олимпиаде.
19-летняя Магучих – чемпионка Европы среди юношей и юниоров, а также золотая призерка юношеских Олимпийских игр 2018 года. В июле 2019-го украинка стала самой молодой спортсменкой, которой удалось преодолеть двухметровый барьер. В октябре Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту среди юниоров на открытой арене, преодолев высоту 2,04 м, и стала серебряной призеркой взрослого чемпионата мира по легкой атлетике.
К Играм 2020 она подошла с лучшим результатом предыдущих сезонов в мире: в феврале на турнире Banskobystricka Latka в Словакии легкоатлетка взяла в помещении высоту 2,06 м. Это национальный рекорд и третий результат за всю историю женских прыжков в высоту. В мировом рейтинге Магучих на данный момент – вторая после россиянки Марии Лацискене.
Магучих заявляла, что на Олимпиаде в Токио нацеливается на мировой рекорд 2,09 м, который держится с 1987 года, писал ISport.
Сейчас в активе украинских спортсменов 17 медалей (одна золотая, пять серебряных и 11 бронзовых). Украина занимает 43-е место в финальном зачете (16-е – по количеству медалей), сообщается на сайте Олимпиады.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.