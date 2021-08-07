Российские ведущие "Первого канала" и "России 1" оскорбили ЛГБТ-олимпийцев. МОК потребовал объяснений

Государственные каналы посвятили несколько своих ток-шоу пренебрежительному высказыванию об ЛГБТ-спортсменах на Олимпийских играх, используя слова "мерзость" и "извращение", сказали в МОК.

Причиной обращения МОК стали выпуски передач "Время покажет" и "60 минут". Участники ток-шоу оскорбляли тяжелоатлетку-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард и британского прыгуна в воду Тома Дэйли, который является открытым геем.

Выпуск программы "60 минут" от 26 июля особенно изобиловал оскорблениями, рассказали в МОК. Один из участников дискуссии, депутат российской Госдумы Алексей Журавлев, сказал, что ему "противны геи и трансгендеры".

Ведущий "Время покажет" Анатолий Кузичев появился в одном из выпусков передачи в парике, таким образом изображая Хаббард. Он посоветовал трансгендерам "лечиться у психиатров".

В МОК заявили, что на Олимпийских играх нет места дискриминации.