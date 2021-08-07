Финал Олимпиады 2020 по прыжкам в воду. 15-летний украинец Середа занял шестое место

В финале соревновались 12 спортсменов, которые преодолели полуфинал. Середа начинал выступления седьмым.

Украинец удачно начинал выступления, по итогам трех прыжков он держался в топе. Середа получил минимальную оценку за попытку в 79.20 баллов, говорится на сайте Олимпиады.

Первые два места в финале заняли спортсмены из Китая Юан Чао (золото) и Джан Ян (серебро). Британец Томас Дэйли стал третьим.