Украинский боксер Хижняк, выигравший серебро на Олимпиаде в Токио, не согласился с решением судьи

"Сразу поднялся. Не могу сказать, что не мог продолжать поединок. За 4–5 секунд восстановился. Не знаю, почему рефери сразу остановил бой. Во многих подобных поединках бой продолжают, отчитывают до девяти и он продолжается. Хорошо себя чувствовал, был готов идти вперед и побеждать", – отметил Хижняк.

Боксер останавливаться не собирается и, скорее всего, будет отбираться и на следующую Олимпиаду, которая состоится в Париже в 2024 году.

"Случилось, что случилось. На все воля божья. Слава богу за все, хотелось победить. Наша цель была "золото" Олимпийских Игр. Цель эта не покорилась. Наверное, нам нужно еще раз пройти этот путь и эту медаль сделать золотой", – добавил спортсмен.

Президент федерации бокса Украины Владимир Продивус считает, что рефери лишил Хижняка заслуженного золота.

"Чтобы бокс был боксом, а не театром одного судьи, на Олимпиаду необходимо отбирать профессиональных судей, а не шоуменов, у которых нет в голове ни понимания истории, ни спортивной справедливости, ни здравого смысла. Возможно, наш полтавский танк и дал осечку, но кто же после этого сдает танк на металлолом? Абсолютно непонятное решение судьи, лишило нашего Александра заслуженного золота", – написал он в Facebook.