Украинский боксер Хижняк: Нужно еще поработать, чтобы заслужить золото. Буду продолжать подготовку, впереди Париж

"Очень хотелось победить. Сейчас трудно прокомментировать финальный поединок. Наверное, нужно еще поработать, чтобы заслужить золотую медаль. Буду продолжать подготовку, впереди Париж", – прокомментировал боксер свой поединок 7 августа.
Хижняк сказал, что Олимпийские игры трудно сравнить с другими соревнованиями.
"Все противники очень сильные. И первый соперник, и последний – их трудно сравнивать. Но это действительно высокопрофессиональные спортсмены. Я уже боксировал с бразильцем и побеждал его. Надеюсь, в будущем мы встретимся снова и я у него выиграю", – сказал боксер.
Хижняк 7 августа завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. Украинец встретился на ринге с бразильцем Хебертом Соузой.
В активе украинских спортсменов 16 медалей (одна золотая, пять серебряных и 10 бронзовых). Украина занимает 42-е место в финальном зачете (16-е – по количеству медалей), сообщается на сайте Олимпиады.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.