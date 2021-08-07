Украинский боксер Хижняк: Нужно еще поработать, чтобы заслужить золото. Буду продолжать подготовку, впереди Париж

Хижняк завоевал серебро в бою с бразильцем Хебертом Соузой Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

"Очень хотелось победить. Сейчас трудно прокомментировать финальный поединок. Наверное, нужно еще поработать, чтобы заслужить золотую медаль. Буду продолжать подготовку, впереди Париж", – прокомментировал боксер свой поединок 7 августа.

Хижняк сказал, что Олимпийские игры трудно сравнить с другими соревнованиями.

"Все противники очень сильные. И первый соперник, и последний – их трудно сравнивать. Но это действительно высокопрофессиональные спортсмены. Я уже боксировал с бразильцем и побеждал его. Надеюсь, в будущем мы встретимся снова и я у него выиграю", – сказал боксер.