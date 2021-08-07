В Федерации легкой атлетики объяснили, почему не отправили тренера с украинской спортсменкой Килипко на Олимпиаду

В федерации объяснили, что на Олимпиаду можно было отправить количество официальных лиц, которое равно 50% количества спортсменов, то есть 16 человек.

"Критерии для включения в состав команды личных тренеров: место атлета в топ-10 мирового рейтинга; атлет участвует в двух или более видах соревнований; в состав команды входят два или более атлета одного тренера. Прыгунья с шестом Марина Килипко по состоянию на 3 июля, когда исполком ФЛАУ рассматривал и посылал состав команды на утверждение Национальному олимпийскому комитету, занимала 22-е место в мировом рейтинге", – говорится в сообщении.

В ФЛАУ заявили, что во время соревнований для помощи Килипко отправили тренеров победителей и призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира Вячеслава Калиниченко и Виталия Петрова.