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В Федерации легкой атлетики объяснили, почему не отправили тренера с украинской спортсменкой Килипко на Олимпиаду

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Килипко заняла пятое место
Килипко заняла пятое место
Скриншот: UA: Перший / Facebook

Личного тренера украинской спортсменки Марины Килипко не отправили на Олимпиаду в Токио из-за квот на отправку официальных лиц делегации и ее места в мировом рейтинге. Об этом говорится в заявлении Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ), опубликованном 7 августа.

В федерации объяснили, что на Олимпиаду можно было отправить количество официальных лиц, которое равно 50% количества спортсменов, то есть 16 человек.

"Критерии для включения в состав команды личных тренеров: место атлета в топ-10 мирового рейтинга; атлет участвует в двух или более видах соревнований; в состав команды входят два или более атлета одного тренера. Прыгунья с шестом Марина Килипко по состоянию на 3 июля, когда исполком ФЛАУ рассматривал и посылал состав команды на утверждение Национальному олимпийскому комитету, занимала 22-е место в мировом рейтинге", – говорится в сообщении.

В ФЛАУ заявили, что во время соревнований для помощи Килипко отправили тренеров победителей и призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира Вячеслава Калиниченко и Виталия Петрова.

Контекст:

5 августа Килипко заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам с шестом на летних Олимпийских играх в Токио. Это лучший результат в прыжках с шестом на Олимпиаде в истории Украины, но не самый лучший в карьере спортсменки, ее личный рекорд – 4,7 м. 

После финала спортсменка расплакалась и раскритиковала действия федерации, в частности, то, что с ней не было тренера.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.

Сейчас в активе украинских спортсменов 16 медалей (одна золотая, пять серебряных и 10 бронзовых)Как сообщается на сайте Олимпиады, она занимает 42-е место в финальном зачете (16-е – по количеству медалей).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Олимпиада, Токио, Олимпиада 2020
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