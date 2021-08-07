Украинская сборная по артистическому плаванию выиграла бронзу на Олимпиаде в Токио

В составе сборной Украины выступали Марина и Владислава Алексиевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.

Спортсменки получили первую в истории Украины командную медаль в артистическом плавании. В соревнованиях участвовали девять команд.

После технической программы сборная занимала третье место, уступая командам ОКР и Китая и опережая Японию на 0,9 балла. В финальный день они должны были выполнить произвольную программу. Украинки успешно справились с программой и заработали 96,0333 балла.

С общим результатом в 190,3018 балла украинки удержались на третьем месте, обеспечив отрыв от Японии почти в два очка.