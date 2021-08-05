На церемонии награждения на Олимпиаде в Токио украинских спортсменок перепутали с российскими. Оргкомитет извинился

Извинения пресс-секретарь оргкомитета Игр Маса Танака принес 5 августа на брифинге, который транслировали на канале Олимпиады в YouTube.
"При объявлении [медалистов] на французском языке следовало сказать "команда Украины", однако вместо этого было сказано "РОК", – рассказал он.
Федина и Савчук стали бронзовыми призерами Олимпиады, россиянки получили золото. Запись награждения опубликовало агентство УНИАН. На ролике видно, что диктор потом исправила ошибку и правильно объявила украинок.
По словам Танаки, это была "исключительно производственная ошибка".
"Конечно, люди заметили это, и человек, отвечающий за объявления, извинился. Я также воспользовался этой возможностью, чтобы выразить свои извинения тем, кто входит в украинскую команду", – добавил спикер Олимпиады.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.
У Украины на утро 5 августа было 12 олимпийских медалей: золотая – в греко-римской борьбе, две серебряные – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и греко-римской борьбе – и 10 бронзовых – в женском дзюдо и вольной борьбе (до 62 и 68 кг), в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе, в синхронном плавании, в гребле на каноэ-одиночке.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.