На церемонии награждения на Олимпиаде в Токио украинских спортсменок перепутали с российскими. Оргкомитет извинился

Инцидент произошел во время церемонии награждения Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

Извинения пресс-секретарь оргкомитета Игр Маса Танака принес 5 августа на брифинге, который транслировали на канале Олимпиады в YouTube.

"При объявлении [медалистов] на французском языке следовало сказать "команда Украины", однако вместо этого было сказано "РОК", – рассказал он.

Федина и Савчук стали бронзовыми призерами Олимпиады, россиянки получили золото. Запись награждения опубликовало агентство УНИАН. На ролике видно, что диктор потом исправила ошибку и правильно объявила украинок.

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Видео: УНИАН / YouTube

По словам Танаки, это была "исключительно производственная ошибка".

"Конечно, люди заметили это, и человек, отвечающий за объявления, извинился. Я также воспользовался этой возможностью, чтобы выразить свои извинения тем, кто входит в украинскую команду", – добавил спикер Олимпиады.