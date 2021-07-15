В ООН назвали количество погибших и раненых в результате войны на Донбассе

Из указанного количества от 13,2 до 13,4 тыс. – это погибшие (3901 гражданское лицо, около 4,2 тыс. – украинские военные и примерно 5,8 тыс. – члены вооруженных групп).

Ранения в результате боевых действий получили от 29,6 до 33,6 тыс. человек. Из них 7–9 тыс. – гражданские, 9,8–10,8 тыс. – украинские военные и 12,8–13,8 тыс. – члены вооруженных групп.

На гражданских лиц приходится 25–26% от общего количества погибших. Такое же соотношение касается и раненых. Управление ООН констатировало существенное изменение этого соотношения: с 33–34% в 2014 году до 4–5% в 2019–2021 годах.