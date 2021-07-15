На Донбассе за сутки боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, двое военных ранены – штаб ООС

"В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого – удовлетворительное, другого – средней тяжести", – говорится в сообщении.

Боевики обстреливали украинских военных из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, а также стрелкового оружия. Обстрелы были зафиксированы возле населенных пунктов Луганское, Пески, Новогригорьевка, Светлодарск, Водяное, Красногоровка, Новоалександровка, Старогнатовка, Золотое-4, Новотошковское.



"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника боевиков, который пересек линию разграничения.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Сегодня по состоянию на 7.00 нарушений режима прекращения огня не было.