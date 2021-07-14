На Донбассе ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

Раненых транспортировали в больницу, состояние одного из них удовлетворительное Фото: president.gov.ua

Раненых транспортировали в больницу, состояние одного из них удовлетворительное, второго – тяжелое, уточнили в сообщении.

Боевики по состоянию на 17.00 10 раз нарушили режим прекращения огня.

"Недалеко от населенного пункта Луганское противник дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У поселка Пески враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Новогригорьевки российские оккупанты применили артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-мм калибра. Недалеко от Светлодарска вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов 82-мм калибра. Вблизи Водяного противник обстрелял наши позиции из минометов 120-мм и 82-мм калибров", – сообщили в штабе

Нарушения перемирия также зафиксированы у Красногоровки, Новоалександровки и Старогнатовки.

13 июля на Донбассе было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, один военнослужащий ВСУ погиб. Пятеро военных получили ранения, еще один – боевое травмирование.