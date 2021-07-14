На Донбассе ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

Раненых транспортировали в больницу, состояние одного из них удовлетворительное, второго – тяжелое, уточнили в сообщении.
Боевики по состоянию на 17.00 10 раз нарушили режим прекращения огня.
"Недалеко от населенного пункта Луганское противник дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У поселка Пески враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Новогригорьевки российские оккупанты применили артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-мм калибра. Недалеко от Светлодарска вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов 82-мм калибра. Вблизи Водяного противник обстрелял наши позиции из минометов 120-мм и 82-мм калибров", – сообщили в штабе
Нарушения перемирия также зафиксированы у Красногоровки, Новоалександровки и Старогнатовки.
13 июля на Донбассе было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, один военнослужащий ВСУ погиб. Пятеро военных получили ранения, еще один – боевое травмирование.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.