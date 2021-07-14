ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Раненых транспортировали в больницу, состояние одного из них удовлетворительное
Раненых транспортировали в больницу, состояние одного из них удовлетворительное
Фото: president.gov.ua

14 июля в результате обстрелов украинских позиций на Донбассе двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Раненых транспортировали в больницу, состояние одного из них удовлетворительное, второго – тяжелое, уточнили в сообщении.

Боевики по состоянию на 17.00 10 раз нарушили режим прекращения огня.

"Недалеко от населенного пункта Луганское противник дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У поселка Пески враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Новогригорьевки российские оккупанты применили артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-мм калибра. Недалеко от Светлодарска вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов 82-мм калибра. Вблизи Водяного противник обстрелял наши позиции из минометов 120-мм и 82-мм калибров", – сообщили в штабе

Нарушения перемирия также зафиксированы у Красногоровки,  Новоалександровки и  Старогнатовки.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/148795627348780/

13 июля на Донбассе было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, один военнослужащий ВСУ погиб. Пятеро военных получили ранения, еще один – боевое травмирование.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Донбасс, раненые, Красногоровка, Пески, Водяное, Светлодарск, Луганское, обстрелы, Старогнатовка, война в Украине, военнослужащий, Новоалександровка, война на Донбассе, ранение, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Продукты – лидеры по содержанию сложных углеводов
Продукты – лидеры по содержанию сложных углеводов
"Белокурый парень в неформальной одежде". Журналисты узнали имя тайного возлюбленного alyona alyona
"Белокурый парень в неформальной одежде". Журналисты узнали имя тайного возлюбленного alyona alyona
"Шкодные", "Прямо классика". 75-летний Петросян обнародовал новое фото с молодой женой
"Шкодные", "Прямо классика". 75-летний Петросян обнародовал новое фото с молодой женой
"Потрясающая. Выглядит на 30". 58-летняя Деми Мур в бикини похвасталась фигурой
"Потрясающая. Выглядит на 30". 58-летняя Деми Мур в бикини похвасталась фигурой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"С 17-летием, моя любовь". Андрей Шевченко поздравил свою жену с розовой свадьбой
"С 17-летием, моя любовь". Андрей Шевченко поздравил свою жену с розовой свадьбой
Квиткова и Добрынин на следующий день после родов рассекретили имя первенца
Квиткова и Добрынин на следующий день после родов рассекретили имя первенца
Стало известно имя второго участника нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Стало известно имя второго участника нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Повалий выступит на курируемом Лукашенко "Славянском базаре". Ведущей фестиваля стала украинская журналистка Диана Панченко
Повалий выступит на курируемом Лукашенко "Славянском базаре". Ведущей фестиваля стала украинская журналистка Диана Панченко
71-летний Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом, – СМИ
71-летний Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом, – СМИ
Кричал или не кричал. В сети обсуждают видео, на котором Бибер резко машет рукой перед лицом жены и широко открывает рот
Кричал или не кричал. В сети обсуждают видео, на котором Бибер резко машет рукой перед лицом жены и широко открывает рот
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Спасибо за любовь". Жена Андрея Шевченко обнародовала в сети трогательное поздравление в годовщину свадьбы
"Спасибо за любовь". Жена Андрея Шевченко обнародовала в сети трогательное поздравление в годовщину свадьбы
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Шесть причин ввести в свой рацион манго. Чем полезен этот фрукт и для чего его нужно есть
Шесть причин ввести в свой рацион манго. Чем полезен этот фрукт и для чего его нужно есть
"Двойной стандарт", "Прежняя Билли лучше". Поклонники не оценили новые откровенные снимки 19-летней Айлиш
"Двойной стандарт", "Прежняя Билли лучше". Поклонники не оценили новые откровенные снимки 19-летней Айлиш
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"А ей все 20 лет?" 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"А ей все 20 лет?" 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
Экс-супруг Билык показал встречу с их пятилетним сыном
Экс-супруг Билык показал встречу с их пятилетним сыном
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS