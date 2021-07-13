Боевики из артиллерии обстреляли село в Донецкой области, повреждены дома – штаб ООС

"В промежутке времени с 7.40 до 8.25 наемники со стороны оккупированного населенного пункта Сигнальное осуществили прицельный обстрел населенного пункта Тарамчук Донецкой области, применив артиллерийские системы калибра 122 мм. Всего оккупантами было выпущено более 30 снарядов, в результате чего повреждены гражданские дома и трансформаторная подстанция, что привело к обесточиванию улиц Яблоневой и Широкой", – говорится в сообщении.

По данным украинской стороны СЦКК, никто из гражданских лиц не пострадал.

"Оккупанты сознательно прибегают к провокационным обстрелам, увеличивая количество нарушений с применением запрещенного вооружения. При этом наемники прикрываются очередным кремлевским нарративом о "защите русских людей" и якобы "ведением огня в ответ", что подтверждает непосредственную связь действий оккупантов с их московскими кураторами и служит очередным доказательством планового характера провокаций пророссийских преступников", – заявили в штабе ООС.