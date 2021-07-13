Посол Франции в Украине о вероятности расширения нормандского формата: Проблема не в формате

"Целью этой встречи будет восстановление режима прекращения огня. Потому что прекращение огня – это ключ. Мы хотим остановить убийства украинцев на линии разграничения. Я был на линии разграничения вместе с президентом Зеленским и видел, как этим молодым украинским солдатам трудно, когда им постоянно угрожают противники – сепаратисты и российские войска. Мы очень хотим помочь", – объяснил он.
Дипломат признал, что ситуация на Донбассе сейчас "не положительная", и ответил на вопрос о вероятности расширения нормандского формата за счет других стран, в частности США, Великобритании или Канады.
"Мы хотим быть прагматичными. Наша позиция заключается в том, что проблема не в формате. [...] Настоящей проблемой является отсутствие политической воли сторон, в частности российской стороны, по реализации и выполнению своих обязательств. Следовательно, дело не в изменении формата, к сожалению, благодаря которому у России появится желание мира", – объяснил де Понсен.
Он отметил, что Франция имеет "очень тесные связи" с Вашингтоном, Лондоном и Оттавой и обменивается с ними информацией.
"Когда мы находимся в дипломатии, когда мы сталкиваемся с препятствием, вы обвиняете форматы. Но это не из-за формата. Если не будет прогресса, это не из-за Франции и Германии и России и Украины, с другой стороны. Это потому, что нет воли прийти к миру. Поэтому мы стараемся обеспечить и построить эту уверенность в качестве посредника вместе с немецкими партнерами. Но, к сожалению, пока успеха нет", – констатировал посол.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.
Последний раз саммит лидеров "Нормандской четверки" проходил больше года назад – 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.
Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.
В январе 2021 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что рамках переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате Германия и Франция разрабатывают план мирного завершения войны, так называемые кластеры, на базе которых в будущем может появиться дорожная карта. В марте он сообщил, что "конкретный план мирного урегулирования" готов, стороны ждут реакцию России. По его словам, так называемые кластеры – "логичные шаги, которые полностью соответствуют духу и принципам Минских договоренностей, международному праву и могут, в случае их согласования, стать основой для дорожной карты, которая действительно бы завершилась установлением мира на Донбассе".
12 июля на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский призывал давить на Россию для проведения саммита лидеров "Нормандской четверки". Он считает, что встреча откладывается из-за РФ.