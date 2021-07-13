Посол Франции в Украине о вероятности расширения нормандского формата: Проблема не в формате

"Целью этой встречи будет восстановление режима прекращения огня. Потому что прекращение огня – это ключ. Мы хотим остановить убийства украинцев на линии разграничения. Я был на линии разграничения вместе с президентом Зеленским и видел, как этим молодым украинским солдатам трудно, когда им постоянно угрожают противники – сепаратисты и российские войска. Мы очень хотим помочь", – объяснил он.

Дипломат признал, что ситуация на Донбассе сейчас "не положительная", и ответил на вопрос о вероятности расширения нормандского формата за счет других стран, в частности США, Великобритании или Канады.

"Мы хотим быть прагматичными. Наша позиция заключается в том, что проблема не в формате. [...] Настоящей проблемой является отсутствие политической воли сторон, в частности российской стороны, по реализации и выполнению своих обязательств. Следовательно, дело не в изменении формата, к сожалению, благодаря которому у России появится желание мира", – объяснил де Понсен.

Он отметил, что Франция имеет "очень тесные связи" с Вашингтоном, Лондоном и Оттавой и обменивается с ними информацией.

"Когда мы находимся в дипломатии, когда мы сталкиваемся с препятствием, вы обвиняете форматы. Но это не из-за формата. Если не будет прогресса, это не из-за Франции и Германии и России и Украины, с другой стороны. Это потому, что нет воли прийти к миру. Поэтому мы стараемся обеспечить и построить эту уверенность в качестве посредника вместе с немецкими партнерами. Но, к сожалению, пока успеха нет", – констатировал посол.