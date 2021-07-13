В ОРДЛО прибыла комиссия ВС РФ для проверки боеготовности оккупационных войск – украинская разведка

По данным украинской разведки, российские оккупанты проверяют укомплектованность соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов личным составом Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Командование ВС РФ продолжает осуществлять усиленный контроль над состоянием дел в соединениях и частях оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. С начала текущего месяца в 1-м (Донецк) и 2-м (Луганск) армейских корпусах работает комплексная комиссия ВС РФ по проверке состояния боевой готовности оккупационных войск", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, особое внимание российская комиссия уделяет условиям эксплуатации вооружения и военной техники, а также состоянию учета, хранения и расхода материально-технических средств, поступающих из РФ.

Помимо этого, российские оккупанты проверяют укомплектованность соединений и частей 1-го и 2-го АК личным составом и уровень профессиональной подготовки командного состава.