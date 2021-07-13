В ОРДЛО прибыла комиссия ВС РФ для проверки боеготовности оккупационных войск – украинская разведка

"Командование ВС РФ продолжает осуществлять усиленный контроль над состоянием дел в соединениях и частях оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. С начала текущего месяца в 1-м (Донецк) и 2-м (Луганск) армейских корпусах работает комплексная комиссия ВС РФ по проверке состояния боевой готовности оккупационных войск", – говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, особое внимание российская комиссия уделяет условиям эксплуатации вооружения и военной техники, а также состоянию учета, хранения и расхода материально-технических средств, поступающих из РФ.
Помимо этого, российские оккупанты проверяют укомплектованность соединений и частей 1-го и 2-го АК личным составом и уровень профессиональной подготовки командного состава.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
По данным командования ООС на апрель 2020 года, на Донбассе Россия держит более 35 тыс. боевиков.