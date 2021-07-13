Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов и пулеметов – ООС

Вблизи Золотого-4 боевики вели огонь из стрелкового оружия. Возле Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Водяного в Приазовье боевики открывала огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Мироновский был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7.00 13 июля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку от Южного оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди военных Вооруженных сил Украины нет.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.