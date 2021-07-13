ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов и пулеметов – ООС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пострадавших среди украинских военных нет
Пострадавших среди украинских военных нет
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 12 июля, на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Вблизи Золотого-4 боевики вели огонь из стрелкового оружия. Возле Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Водяного в Приазовье боевики открывала огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Мироновский был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7.00 13 июля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку от Южного оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди военных Вооруженных сил Украины нет.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Россия, Украина, ВСУ, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Секси", "Безумно красивая". Ани Лорак показала тело в прозрачном платье
"Секси", "Безумно красивая". Ани Лорак показала тело в прозрачном платье
"Такой голос только у меня в этой стране. Выучи это, тупезень!" Приходько отчитала своего подписчика
"Такой голос только у меня в этой стране. Выучи это, тупезень!" Приходько отчитала своего подписчика
13 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
13 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
В Украине пройдет бесплатный онлайн-показ короткометражек о велосипедах и передвижении на них в мегаполисах
В Украине пройдет бесплатный онлайн-показ короткометражек о велосипедах и передвижении на них в мегаполисах
Солистка Kazka возмутилась, что ее слова в поддержку Melovin посчитали каминг-аутом
Солистка Kazka возмутилась, что ее слова в поддержку Melovin посчитали каминг-аутом
Ольга Куриленко ищет мужчину, чтобы снова стать матерью
Ольга Куриленко ищет мужчину, чтобы снова стать матерью
  "Бест бургеры эвер". Рецепт идеальных бургеров от Клопотенко
  "Бест бургеры эвер". Рецепт идеальных бургеров от Клопотенко
Польза тыквенного масла для здоровья
Польза тыквенного масла для здоровья
Рената Литвинова, вслед за Беллой Хадид, примерила нашумевшее платье с оголенной грудью
Рената Литвинова, вслед за Беллой Хадид, примерила нашумевшее платье с оголенной грудью
"И он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки!" Мишина показала юношеское фото Эллерта
"И он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки!" Мишина показала юношеское фото Эллерта
"Как приятно видеть ухоженную девушку", "А глаза печальные". Волочкова восхитила подписчиков новым образом
"Как приятно видеть ухоженную девушку", "А глаза печальные". Волочкова восхитила подписчиков новым образом
Принц Уильям: Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии
Принц Уильям: Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии
Российский автогонщик и его девушка заживо сгорели в авто после ДТП
Российский автогонщик и его девушка заживо сгорели в авто после ДТП
"Надежный тыл всегда с тобой". Жена Ямы позировала топлес на кухне
"Надежный тыл всегда с тобой". Жена Ямы позировала топлес на кухне
Блогер с увеличенными скулами Покрещук в лифе и мини-шортах станцевала перед камерой
Блогер с увеличенными скулами Покрещук в лифе и мини-шортах станцевала перед камерой
Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие
Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS