10 июля оккупанты на Донбассе нарушали режим тишины 11 раз – штаб ООС

Среди украинских военных потерь за прошлые сутки не было Фото: EPA

"Вблизи Мироновского оккупанты применяли артиллерийские системы калибра 122 мм. Недалеко от Водяного у Донецка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра. У Водяного в Приазовье враг дважды совершал обстрелы из артиллерийских систем калибра 122 мм и гранатометов различных систем. Неподалеку от Широкино российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Светлодарска враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования РФ обстреливали позиции наших защитников из минометов 82-го калибра. Неподалеку от Золотого-4 противник применял противотанковый ракетный комплекс", – проинформировали в штабе.

Кроме этого, в районе ООС было зафиксировано три пролета беспилотников оккупантов с пересечением линии разграничения.

"Боевых потерь среди украинских военных нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", – говорится в сообщении.

С начала суток 11 июля нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.