7 июля на Донбассе боевики шесть раз нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

Боевые действия на Донбассе продолжаются семь лет Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"7 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск... В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения... Состояние раненого удовлетворительное", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики стреляли в районе населенных пунктов Пески, Старогнатовка, Золотое-4, Причепиловка, Луганское и Авдеевка.

"На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь", – подчеркнули в штабе ООС.

8 июля на 7.00 боевики уже трижды нарушили перемирие – возле Опытного, Новозвановки и Невельского. Данных о потерях среди украинских военнослужащих в четверг нет.