7 июля на Донбассе боевики шесть раз нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

"7 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск... В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения... Состояние раненого удовлетворительное", – говорится в сообщении.
В пресс-центре рассказали, что боевики стреляли в районе населенных пунктов Пески, Старогнатовка, Золотое-4, Причепиловка, Луганское и Авдеевка.
"На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь", – подчеркнули в штабе ООС.
8 июля на 7.00 боевики уже трижды нарушили перемирие – возле Опытного, Новозвановки и Невельского. Данных о потерях среди украинских военнослужащих в четверг нет.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.