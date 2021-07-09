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ВОЙНА В УКРАИНЕ

8 июля на Донбассе вследствие обстрелов боевиков погиб украинский военнослужащий, еще один ранен – штаб ООС

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Война на Донбассе длится семь лет
Война на Донбассе длится семь лет
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В четверг, 8 июля, боевики на Донбассе 11 раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом утром 9 июля проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"8 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. [...] Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. [...] Кроме того, один украинский военный получил пулевое ранение. Состояние здоровья воина – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что в четверг боевики стреляли в районе населенных пунктов Опытное, Новозвановка, Невельское, Причепиловка, Пески, Марьинка, Крымское и Водяное в Приазовье.

9 июля к 7.00, по данным штаба ООС, боевики нарушили перемирие четыре раза – возле Зайцевого, Невельского, Новотошковского и Песок.

"На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли ответный огонь", – подчеркнули в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/262702005627026/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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