8 июля на Донбассе вследствие обстрелов боевиков погиб украинский военнослужащий, еще один ранен – штаб ООС

Война на Донбассе длится семь лет Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"8 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. [...] Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. [...] Кроме того, один украинский военный получил пулевое ранение. Состояние здоровья воина – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что в четверг боевики стреляли в районе населенных пунктов Опытное, Новозвановка, Невельское, Причепиловка, Пески, Марьинка, Крымское и Водяное в Приазовье.

9 июля к 7.00, по данным штаба ООС, боевики нарушили перемирие четыре раза – возле Зайцевого, Невельского, Новотошковского и Песок.

"На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли ответный огонь", – подчеркнули в пресс-центре.