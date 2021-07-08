Ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается – спецпредставитель ОБСЕ Грау

"[На Донбассе] Повышается общее число нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи их", – отметила Грау.
По ее словам, "стороны не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных СММ (Специальной мониторинговой миссией. – "ГОРДОН") нарушений режима прекращения огня".
Грау отметила, что участники рабочей группы по безопасности в ТКГ на заседании 7 июля оставили на второй план "обсуждение вопросов механизма координации, разминирования, а также разведения сил и средств".
Согласно отчету СММ ОБСЕ, опубликованном 7 июля, за минувшие сутки миссия зафиксировала 464 случая нарушениях режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.
Украина и ОБСЕ во время очередного заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе 7 июля призвали Россию к ускорению процесса подготовки к обмену пленными, в частности – предоставить к следующему заседанию актуализированные списки удерживаемых лиц.
Кроме того, Украина направила ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях на Донбассе.
Также украинская делегация в ТКГ обратилась к ОБСЕ с просьбой содействовать организации визита инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО для проверки состояния ядерных материалов на нескольких объектах.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.
Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.
22 июля 2020 года ТКГ согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.