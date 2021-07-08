ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается – спецпредставитель ОБСЕ Грау

На Донбассе повышается общее число нарушений режима прекращения огня, констатировала Грау
На Донбассе повышается общее число нарушений режима прекращения огня, констатировала Грау
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Число нарушений режима прекращения огня на Донбассе растет в течение последних двух недель. Об этом после встречи трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта заявила специальный представитель главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине и в ТКГ Хайди Грау, говорится в пресс-релизе, опубликованном 8 июля на сайте ОБСЕ.

"[На Донбассе] Повышается общее число нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи их", – отметила Грау.

По ее словам, "стороны не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных СММ (Специальной мониторинговой миссией. – "ГОРДОН") нарушений режима прекращения огня".

Грау отметила, что участники рабочей группы по безопасности в ТКГ на заседании 7 июля оставили на второй план "обсуждение вопросов механизма координации, разминирования, а также разведения сил и средств".

Согласно отчету СММ ОБСЕ, опубликованном 7 июля, за минувшие сутки миссия зафиксировала 464 случая нарушениях режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Украина и ОБСЕ во время очередного заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе 7 июля призвали Россию к ускорению процесса подготовки к обмену пленными, в частности – предоставить к следующему заседанию актуализированные списки удерживаемых лиц.

Кроме того, Украина направила ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях на Донбассе.

Также украинская делегация в ТКГ обратилась к ОБСЕ с просьбой содействовать организации визита инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО для проверки состояния ядерных материалов на нескольких объектах.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. 

22 июля 2020 года ТКГ согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Донбасс, переговоры, агрессия, боевики, миссия, отчет, МАГАТЭ, конфликт, ОРДЛО, Хайди Грау, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Как кот на сметану". Экс-участница "ВИА Гры" Романова позировала с Меладзе
"Как кот на сметану". Экс-участница "ВИА Гры" Романова позировала с Меладзе
"Внизу живота безумно приятно щекочет". Дантес показал совместные фото с Дорофеевой
"Внизу живота безумно приятно щекочет". Дантес показал совместные фото с Дорофеевой
Композитор Булгачев: Россия до сих пор очень криминальная страна. Шансон там надолго
Композитор Булгачев: Россия до сих пор очень криминальная страна. Шансон там надолго G
Виктория ВОРОНИНА
"Катюня, вы прелесть", "Сын похож на папу". Беременная Осадчая в плавках и рубашке снялась с младшим сыном
"Катюня, вы прелесть", "Сын похож на папу". Беременная Осадчая в плавках и рубашке снялась с младшим сыном
"Автор Максим Галкин". Орбакайте показала свой портрет
"Автор – Максим Галкин". Орбакайте показала свой портрет
"Это не попа, а подарок богов". Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил
"Это не попа, а подарок богов". Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил
Умер 85-летний актер и режиссер Роберт Дауни – старший
Умер 85-летний актер и режиссер Роберт Дауни – старший
"Этот пухлый чертик – самый сладкий в мире тортик". alyona alyona снялась полуобнаженной
"Этот пухлый чертик – самый сладкий в мире тортик". alyona alyona снялась полуобнаженной
"Анастасия, вы же в какашку пьяны!" Волочкова показала, как ест икру
"Анастасия, вы же в какашку пьяны!" Волочкова показала, как ест икру
51-летняя Ирина Билык показала своего младшего сына, пятилетнего Табриза
51-летняя Ирина Билык показала своего младшего сына, пятилетнего Табриза
"Нафталин, извините". Могилевская попросила подписчиков оценить ее новый имидж
"Нафталин, извините". Могилевская попросила подписчиков оценить ее новый имидж
"На улице так лучше не делать, а сразу сказать, что вы – замгенпрокурора". Сакварелидзе показал технику тбилисских уличных боев
"На улице так лучше не делать, а сразу сказать, что вы – замгенпрокурора". Сакварелидзе показал технику тбилисских уличных боев
Вера Алентова попала в реанимацию после смерти мужа Владимира Меньшова
Вера Алентова попала в реанимацию после смерти мужа Владимира Меньшова
"Я тут одна, как жопа с ручкой". Беременную MamaRikа положили под капельницу и оставили в стационаре
"Я тут одна, как жопа с ручкой". Беременную MamaRikа положили под капельницу и оставили в стационаре
"Последние мужики в шоу-бизнесе". Потап и Позитив поцеловались в губы перед многотысячной толпой. Видео
"Последние мужики в шоу-бизнесе". Потап и Позитив поцеловались в губы перед многотысячной толпой. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Глаз не оторвать!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Украину
"Глаз не оторвать!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Украину
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS