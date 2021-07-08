Ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается – спецпредставитель ОБСЕ Грау

"[На Донбассе] Повышается общее число нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи их", – отметила Грау.

По ее словам, "стороны не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных СММ (Специальной мониторинговой миссией. – "ГОРДОН") нарушений режима прекращения огня".

Грау отметила, что участники рабочей группы по безопасности в ТКГ на заседании 7 июля оставили на второй план "обсуждение вопросов механизма координации, разминирования, а также разведения сил и средств".

Согласно отчету СММ ОБСЕ, опубликованном 7 июля, за минувшие сутки миссия зафиксировала 464 случая нарушениях режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Украина и ОБСЕ во время очередного заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе 7 июля призвали Россию к ускорению процесса подготовки к обмену пленными, в частности – предоставить к следующему заседанию актуализированные списки удерживаемых лиц.

Кроме того, Украина направила ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях на Донбассе.

Также украинская делегация в ТКГ обратилась к ОБСЕ с просьбой содействовать организации визита инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО для проверки состояния ядерных материалов на нескольких объектах.