В ОРДЛО в учреждениях, подобных "Изоляции", удерживают 3,5 тыс. украинцев – Джапарова

Джапарова: К сожалению, РФ уже восьмой год подряд ежедневно осуществляет преступления против граждан Украины Фото: mfa.gov.ua

Она сообщила, что в рамках 47-й сессии Совета по правам человека совместно с постоянным представительством Украины при ООН, Литвой, Польшей, США и Великобританией сегодня было проведено мероприятие "Изоляция" с участием специального докладчика ООН по пыткам Нильсона Мазеру.

"К сожалению, РФ уже восьмой год подряд ежедневно осуществляет преступления против граждан Украины, прибегая к пыткам и психологическому давлению на незаконно задержанных как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

По ее словам, незаконная тюрьма "Изоляция" в оккупированном Донецке является "ярким примером этих ужасов и отождествляет истинное лицо российского оккупанта".

"Что происходило в "Изоляции", мы можем узнать от свидетелей, которые прошли через ужас содержания в этом незаконном учреждении... По данным Генеральной прокуратуры, в оккупированных Донецке и Луганске более 160 подобных незаконных объектов и более 3,5 тыс. граждан Украины, которые незаконно удерживаются в них. Мы должны общими усилиями закрыть все секретные тюрьмы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, созданные РФ, требовать от российского оккупанта беспрепятственного доступа для региональных и международных правозащитных организаций ко всем местам лишения свободы и обеспечения полноценного конфиденциального общения со всеми задержанными на временно оккупированных территориях", – написала она.

Джапарова подчеркнула, что со своей стороны Украина будет предпринимать необходимые меры для привлечения к ответственности всех виновных в грубых нарушениях прав человека, особенно в военных преступлениях.