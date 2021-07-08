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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОРДЛО в учреждениях, подобных "Изоляции", удерживают 3,5 тыс. украинцев – Джапарова

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Джапарова: К сожалению, РФ уже восьмой год подряд ежедневно осуществляет преступления против граждан Украины
Джапарова: К сожалению, РФ уже восьмой год подряд ежедневно осуществляет преступления против граждан Украины
Фото: mfa.gov.ua

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей есть около 160 незаконных объектов, где удерживают 3,5 тыс. граждан Украины. Об этом заявила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Facebook 8 июля.

Она сообщила, что в рамках 47-й сессии Совета по правам человека совместно с постоянным представительством Украины при ООН, Литвой, Польшей, США и Великобританией сегодня было проведено мероприятие "Изоляция" с участием специального докладчика ООН по пыткам Нильсона Мазеру.

"К сожалению, РФ уже восьмой год подряд ежедневно осуществляет преступления против граждан Украины, прибегая к пыткам и психологическому давлению на незаконно задержанных как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

По ее словам, незаконная тюрьма "Изоляция" в оккупированном Донецке является "ярким примером этих ужасов и отождествляет истинное лицо российского оккупанта".

"Что происходило в "Изоляции", мы можем узнать от свидетелей, которые прошли через ужас содержания в этом незаконном учреждении... По данным Генеральной прокуратуры, в оккупированных Донецке и Луганске более 160 подобных незаконных объектов и более 3,5 тыс. граждан Украины, которые незаконно удерживаются в них. Мы должны общими усилиями закрыть все секретные тюрьмы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, созданные РФ, требовать от российского оккупанта беспрепятственного доступа для региональных и международных правозащитных организаций ко всем местам лишения свободы и обеспечения полноценного конфиденциального общения со всеми задержанными на временно оккупированных территориях", – написала она.

Джапарова подчеркнула, что со своей стороны Украина будет предпринимать необходимые меры для привлечения к ответственности всех виновных в грубых нарушениях прав человека, особенно в военных преступлениях.

https://www.facebook.com/edzhaparova/posts/10225240939759594

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

28 июня 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 405 граждан Украины.

Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив картины и инсталляции фонда, отмечало "Радіо Свобода". Удерживаемые в "Изоляции" граждане сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

В Офисе генпрокурора сообщали 7 июля 2021 года, что заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории "Изоляции" 15 лицам. Установлено около 170 пострадавших.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, МИД Украины, тюрьма, Донбасс, оккупация, Изоляция, война в Украине, ОРДЛО, Эмине Джапарова
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