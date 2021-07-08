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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего

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Состояние здоровья раненого удовлетворительное
Состояние здоровья раненого – удовлетворительное
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Боевики на Донбассе 8 июля ранили украинского военнослужащего. Об этом в Facebook сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

Российские оккупанты обстреляли украинские позиции в зоне ответственности группировки.

Военного с пулевым ранением оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка.

https://www.facebook.com/otueast/posts/516414203117658

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Россия, Украина, боевики, обстрелы, военнослужащий, война на Донбассе, ранение
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