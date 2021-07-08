ОБСЕ зафиксировала трехкратное увеличение нарушений режима тишины на Донбассе

Это почти в три раза больше, чем за соответствующий период с 1 января по 20 марта 2021 года.

"Количество нарушений режима прекращения огня выросло почти в три раза – с 7,5 тыс. до почти 21 тыс. – с географическим распространением вооруженного насилия на всю длину линии соприкосновения", – сказал Цимбалюк.

Он отметил, что стремительный рост количества нарушений перемирия начался в марте, когда Россия наращивала военное присутствие на границе с Украиной и на временно оккупированных территориях.

С 21 марта ОБСЕ столкнулась с ростом случаев "глушения" сигнала GPS беспилотников миссии, это количество возросло с 166 случаев до 619.

"Целями были БПЛА дальнего радиуса действия, которые способны выявлять незаконную военную деятельность России через государственную границу, в том числе в ночное время. И это не могло быть совпадением", – подчеркнул Цимбалюк.

ОБСЕ также зафиксировала рост количества вооружения с 435 до 670 единиц.

"Подавляющее большинство этого вооружения, на этот раз 87%, было зафиксировано на временно оккупированных Россией территориях", – отметил дипломат.

По его словам, данные ОБСЕ свидетельствуют о масштабе военной угрозы Украине со стороны России.