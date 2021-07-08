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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ОБСЕ зафиксировала трехкратное увеличение нарушений режима тишины на Донбассе

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ОБСЕ столкнулась с ростом случаев "глушения" сигнала GPS беспилотников миссии
ОБСЕ столкнулась с ростом случаев "глушения" сигнала GPS беспилотников миссии
Фото: EPA

С 21 марта по 6 июня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала около 21 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом 8 июля во время заседания постоянного совета ОБСЕ заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, сообщил "Укринформ".

Это почти в три раза больше, чем за соответствующий период с 1 января по 20 марта 2021 года.

"Количество нарушений режима прекращения огня выросло почти в три раза – с 7,5 тыс. до почти 21 тыс. – с географическим распространением вооруженного насилия на всю длину линии соприкосновения", – сказал Цимбалюк.

Он отметил, что стремительный рост количества нарушений перемирия начался в марте, когда Россия наращивала военное присутствие на границе с Украиной и на временно оккупированных территориях.

С 21 марта ОБСЕ столкнулась с ростом случаев "глушения" сигнала GPS беспилотников миссии, это количество возросло с 166 случаев до 619.

"Целями были БПЛА дальнего радиуса действия, которые способны выявлять незаконную военную деятельность России через государственную границу, в том числе в ночное время. И это не могло быть совпадением", – подчеркнул Цимбалюк.

ОБСЕ также зафиксировала рост количества вооружения с 435 до 670 единиц.

"Подавляющее большинство этого вооружения, на этот раз 87%, было зафиксировано на временно оккупированных Россией территориях", – отметил дипломат.

По его словам, данные ОБСЕ свидетельствуют о масштабе военной угрозы Украине со стороны России.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Трехсторонняя контактная группа 22 июля 2020 года согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил 14 апреля, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял 19 апреля, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что "это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, война в Украине, Евгений Цымбалюк, война на Донбассе
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