На Донбассе 9 июля один военный погиб, один был ранен и двое травмированы – штаб ООС

Вблизи населенного пункта Зайцево боевики обстреливали позиции украинских военнослужащих из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Невельского – из артиллерии калибра 122 мм, неподалеку от Новотошковского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

"В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра. В районе Троицкого вооруженные формирования РФ дважды вели огонь по нашим позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки противник применял минометы 82-го калибра. Неподалеку от Новомихайловки враг обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Авдеевки оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. У Орехово российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе населенного пункта Крымское военные Объединенных сил зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата боевиков типа "Орлан-10".

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Кроме того, один военный получил ранение, еще двое – боевые травмирования. Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

С начала суток 10 июля оккупанты пять раз нарушали режим тишины.

"Вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122 мм. Недалеко от Водяного возле Донецка противник открыл огонь из минометов 120-го калибра. У Водяного в Приазовье – из артиллерийских систем калибра 122 мм. Неподалеку от Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов", – сообщили в штабе.

Боевых потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.

"На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь", – говорится в сообщении.