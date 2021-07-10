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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе 9 июля один военный погиб, один был ранен и двое травмированы – штаб ООС

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Один украинский военный 9 июля погиб
Один украинский военный 9 июля погиб
Фото: EPA

9 июля на Донбасе российско-оккупационные войска открывали огонь 13 раз. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 10 июля.

Вблизи населенного пункта Зайцево боевики обстреливали позиции украинских военнослужащих из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Невельского – из артиллерии калибра 122 мм, неподалеку от Новотошковского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

"В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра. В районе Троицкого вооруженные формирования РФ дважды вели огонь по нашим позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки противник применял минометы 82-го калибра. Неподалеку от Новомихайловки враг обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Авдеевки оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. У Орехово российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе населенного пункта Крымское военные Объединенных сил зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата боевиков типа "Орлан-10".

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Кроме того, один военный получил ранение, еще двое – боевые травмирования. Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

С начала суток 10 июля оккупанты пять раз нарушали режим тишины.

"Вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122 мм. Недалеко от Водяного возле Донецка противник открыл огонь из минометов 120-го калибра. У Водяного в Приазовье – из артиллерийских систем калибра 122 мм. Неподалеку от Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов", – сообщили в штабе.

Боевых потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.

"На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/233344718627462/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, ВСУ, обстрелы, война в Украине, операция Объединенных сил, ООС
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