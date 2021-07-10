Снайпер боевиков 9 июля убил на Донбассе украинского военного. Бригада назвала его имя

"Вчера во время выполнения боевого задания близ населенного пункта Золотое погиб наш побратим – старший солдат Яськив Владимир Богданович. Владимир находился на дежурстве и вел наблюдение за противником, когда оккупанты начали массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов калибра 82 мм", – говорится в сообщении.
Военные дали адекватный ответ на обстрелы из разрешенного вооружения для подавления огневых точек.
"Но при смене позиции старшим солдатом Яськивым произошло непоправимое. Снайпер смертельно ранил Владимира. Характер ранения оказался несовместимым с жизнью", – уточнила бригада.
Яськив родился 29 июля 1977 года в поселка Большие Борки Тернопольской области.
Российско-оккупационные войска 9 июля открывали огонь по позициям украинских военных 13 раз. Они ранили одного военного ВСУ, еще двое получили боевые травмы. 8 июля в результате снайперского обстрела боевиками погиб сержант ВСУ. В этот день оккупанты 11 раз нарушили договоренности о прекращении огня.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.