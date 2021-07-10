Снайпер боевиков 9 июля убил на Донбассе украинского военного. Бригада назвала его имя

"Вчера во время выполнения боевого задания близ населенного пункта Золотое погиб наш побратим – старший солдат Яськив Владимир Богданович. Владимир находился на дежурстве и вел наблюдение за противником, когда оккупанты начали массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов калибра 82 мм", – говорится в сообщении.

Военные дали адекватный ответ на обстрелы из разрешенного вооружения для подавления огневых точек.

"Но при смене позиции старшим солдатом Яськивым произошло непоправимое. Снайпер смертельно ранил Владимира. Характер ранения оказался несовместимым с жизнью", – уточнила бригада.

Яськив родился 29 июля 1977 года в поселка Большие Борки Тернопольской области.