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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Названо имя украинского военного, погибшего на Донбассе 8 июля. У него осталась жена с ребенком

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Погибший сержант был заместителем командира боевой машины
Погибший сержант был заместителем командира боевой машины
Фото: depositphotos.com

В результате снайперского обстрела боевиками украинских позиций на Донбассе вечером 8 июля погиб сержант Евгений Курасов. Об этом сообщила в Facebook 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского.

Он был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором взвода механизированной роты воинской части А4532. Сержант получил смертельное ранение вблизи поселка Пески Донецкой области. Погибший был родом из села Локня Сумской области.

"С грустью сообщаем родным, близким и боевым товарищам о потере нашего побратима. [...] Дома 24-летнего военнослужащего ждала жена с ребенком", – добавили в бригаде.

https://www.facebook.com/58OMPBr/posts/4182284428520472

Командование выразило соболезнования родственникам и друзьям погибшего военного.

Контекст:

В четверг, 8 июля, боевики на Донбассе 11 раз нарушили договоренности о прекращении огня. Оккупанты стреляли в районе населенных пунктов Опытное, Новозвановка, Невельское, Причепиловка, Пески, Марьинка, Крымское и Водяное в Приазовье.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Донецкая область, Сумская область, Донбасс, снайперы, агрессия, боевики, вторжение, Пески, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, погибшие
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