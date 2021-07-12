11 июля на Донбассе боевики нарушили перемирие восемь раз – штаб ООС

"11 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. [...] Боевых потерь среди украинских защитников нет", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики в воскресенье открывали огонь в районе населенных пунктов Пески (из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов), Новоселовка (из минометов калибра 82 мм), Нью-Йорк (из станковых противотанковых гранатометов), Широкино (из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов), Авдеевка (из ручных противотанковых и подствольных гранатометов).

"Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения", – отметили в пресс-центре.

12 июля по состоянию на 7.00 боевики, по данным штаба ООС, режим прекращения огня еще не нарушали.