ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

11 июля на Донбассе боевики нарушили перемирие восемь раз – штаб ООС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Утром 12 июля о нарушении перемирия не сообщается
Утром 12 июля о нарушении перемирия не сообщается
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В воскресенье, 11 июля, боевики на Донбассе восемь раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом утром 12 июля проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"11 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. [...] Боевых потерь среди украинских защитников нет", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики в воскресенье открывали огонь в районе населенных пунктов Пески (из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов), Новоселовка (из минометов калибра 82 мм), Нью-Йорк (из станковых противотанковых гранатометов), Широкино (из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов), Авдеевка (из ручных противотанковых и подствольных гранатометов).

"Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения", – отметили в пресс-центре.

12 июля по состоянию на 7.00 боевики, по данным штаба ООС, режим прекращения огня еще не нарушали.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1566286323763657/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: стрельба, Донбасс, Нью-Йорк, боевики, перемирие, Авдеевка, Широкино, Пески, гранатомет, Новоселовка, обстрелы, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, операция Объединенных сил, миномет, ООС, нарушение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Алле Борисовне с ним весело", "Мечта любой женщины", "Красавчик". Галкин очаровал сеть своим видео в шортах
"Алле Борисовне с ним весело", "Мечта любой женщины", "Красавчик". Галкин очаровал сеть своим видео в шортах
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"Красивая женщина. Бог подарит вам девочку". Беременная Осадчая снялась в воздушном сарафане
"Красивая женщина. Бог подарит вам девочку". Беременная Осадчая снялась в воздушном сарафане
Том Круз появился на публике с партнершей по фильму "Миссия невыполнима"
Том Круз появился на публике с партнершей по фильму "Миссия невыполнима"
На певицу Дуа Липу подали в суд из-за собственных снимков
На певицу Дуа Липу подали в суд из-за собственных снимков
"Улыбка натянута, глаза печальные". В сети обсуждают постельное фото героя "Холостяка 11" Заливако и Богдан
"Улыбка натянута, глаза печальные". В сети обсуждают постельное фото героя "Холостяка 11" Заливако и Богдан
Витвицкая опубликовала фото с бывшим мужем и рассказала об отношениях после развода
Витвицкая опубликовала фото с бывшим мужем и рассказала об отношениях после развода
В Одессе охранник три часа не пускал российского рэпера на собственный концерт
В Одессе охранник три часа не пускал российского рэпера на собственный концерт
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
63-летняя Стоун ответила на слухи об отношениях с 25-летним рэпером
63-летняя Стоун ответила на слухи об отношениях с 25-летним рэпером
Певице МакSим после трех недель комы стало лучше
Певице МакSим после трех недель комы стало лучше
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Мне жаль, что все это с нами произошло". Седокова отреагировала на слова экс-жены Меладзе о харассменте в "ВИА Гре"
"Мне жаль, что все это с нами произошло". Седокова отреагировала на слова экс-жены Меладзе о харассменте в "ВИА Гре"
"Бомба". Дорофеева в летнем наряде засветила плоский живот
"Бомба". Дорофеева в летнем наряде засветила плоский живот
  "Не понимаешь, сможешь ли вернуть форму". Кухар рассказала о своей послеродовой депрессии
  "Не понимаешь, сможешь ли вернуть форму". Кухар рассказала о своей послеродовой депрессии
"Горячо". Свитолина в купальнике засветила тату на ноге
"Горячо". Свитолина в купальнике засветила тату на ноге
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым
"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа
"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS